Los motines obreros en Ciudad Juárez y la solución a la crisis por la pandemia

**Pero como vemos que el presidente López Obrador y su partido no lo van a proponer y menos a realizar, tenemos que unirnos y organizarnos en torno a un gran movimiento nacional que aglutine a todas las fuerzas progresistas de México.

La Crónica de Chihuahua

15 de abril, 10:32 am

Por: Marco Antonio Martínez Soto

El Coronavirus Covid-19 que azota al mundo, llega con fuerza a Ciudad Juárez, Chihuahua, crea una sicosis y pánico entre los obreros que trabajan en las maquilas, en su mayoría de capital extranjero, donde las aglomeraciones y el hacinamiento dentro de la fábrica encuentran las condiciones óptimas para la propagación del virus.

Trabajadores de la maquila Lear Corporation, en la planta del parque Industrial Rio Bravo, ubicada en Waterfill, dieron a conocer la muerte de siete trabajadores que dieron positivo al Coronavirus, en su mayoría de los departamentos de producción y mantenimiento; los trabajadores realizan parte del proceso productivo en líneas de 6 y hasta 30 trabajares de pie, uno junto al otro. Además, en los comedores industriales donde se reúnen grandes cantidades de obreros a ingerir sus alimentos y comparten los utensilios de cocina, el contagio es inminente.

Lear Corporation es una empresa americana que diseña y fabrica productos de clase mundial, tiene 3 segmentos de negocios: División de Interiores; que fabrica toldos, viseras y paneles de puertas; la División de Puertas, que hace el cosido, tapizado y herrería de asientos, y la División de Sistemas Electrónicos, que manufactura arneses para interiores de autos. Tiene 42 plantas en todo México, en las que laboran 56 mil trabajadores, de los cuales 24 mil se encuentran en Ciudad Juárez en 10 plantas.

El pánico llegó a tal grado, que los obreros de la Empresa Foxconn se amotinaron de manera espontánea y protestaron contra los directivos que se negaban a mandarlos a sus casas con goce de sueldo; más 200 obreros a exigieron grito pelado: “¡A la casa, a la casa, a la casa!”. Se enfrentaron a recursos humanos, a guardias de seguridad y a supervisores, quienes amenazaron con que sí se podían retirar, pero sin goce de sueldo, y advirtieron que si pasaban tres días sin presentarse a laborar, entonces, les rescindirían el contrato de trabajo y serían despedidos sin liquidación alguna. El temor de los trabadores de esta maquila, se fundamenta en que una obrera se encuentra infectada, y que aunque le mandaron con su incapacidad, el esposo sigue laborando en la planta, por lo que con seguridad –temen- hay más casos positivos de covid-19. La empresa, con el pretexto de continuar atendiendo a los clientes no disminuye la producción, y no sigue la indicación de las autoridades federales de suspender sus labores, dado que no es una industria esencial.

La maquila es un sistema económico de producción que consiste en el ensamblaje manual o unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países de mano de obra barata, cuyos productos tienen como destino generalmente un país desarrollado, por eso Ciudad Juárez es el paraíso maquilero del mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en esta frontera se tienen las plantas más grandes: la media es de 781 personas por planta, mientras que en el resto del país es de 474 personas por fabrica; según la Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Explotación del Inegi, hasta febrero de 2016 existían 321 plantas en las que trabajaban 250 mil 781 trabajadores, 781 en promedio por planta. En Chihuahua, en cuanto a los índices de situación de pobreza en 2018, es de 26.3%, y los índices de pobreza extrema sitúan a la entidad con un 2.6%. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado estimó que en Ciudad Juárez hay 100 mil personas en situación de pobreza extrema, incluso con empleo formal y cuya remuneración no les alcanza para abastecerse de los alimentos que integran la canasta básica; la industria maquiladora paga mal a sus empleados, situación que se agrava por los gastos familiares, como transporte caro, productos básicos, descuentos inmobiliarios, pago de servicios agua, luz y gas etc.

Hasta el dia de hoy 12 abril, en Ciudad Juárez, ascienden a 14 las muertes confirmadas por el Covid-19, los casos positivos aumentaron a 41, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte. En el estado, dio a conocer Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, se han confirmado 61 casos positivos, 16 decesos de los cuales 11 son de obreros de maquildoras y 109 sospechosos. Chihuahua capital, 12 positivos y una defunción; Bachíniva 2, Namiquipa 2, Ojinaga 1, Meoqui 1, Julimes 1. Una de las principales fuentes de contagio del Coronavirus es el ingreso de personas provenientes de Estados Unidos, por lo que se instalaron filtros de revisión sanitaria en el Puente Libre Santa Fe, tomando la temperatura; los agentes viales han tenido que regresar a algunas personas que llegaron con temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, medida insuficiente y que generó molestia en las largas filas del puente internacional, ¡porque ni todos los que regresaron están enfermos, y ni todos los que entraron a México están sanos! Esta medida tiene que endurecerse y las autoridades deben ponerse más estrictas, ya que Estados Unidos es uno de los países con más contagios, incluso por encima de Italia y España, por lo que es urgente bloquear el ingreso a Ciudad Juárez, si es que queremos evitar que colapse nuestra nación.

La declaración de López Obrador, de que la pandemia “cayó como anillo al dedo, para afianzar la cuarta transformación” y de que nadie lo va apartar de sus ideales de luchar contra la corrupción, son declaraciones que retratan de cuerpo completo la posición de López Obrador, y que desnudan la pobreza intelectual y la insensibilidad política del Gobierno Federal y su afán a ultranza de conservar el poder, a costa de lo que sea. Hoy vemos desarrollarse ante nuestros ojos una desgracia con la pandemia de Covid-19 y su respectiva crisis económica que tiene al país al borde del colapso sanitario, crisis humanitaria con la pérdida de vidas humanas, sobre todo de las más pobres.

Los miembros de la 4T ven a la pandemia como un capital oolítico, como una oportunidad inmejorable para perpetuarse el poder. A tono con este objetivo, el discurso y los programas del gobierno federal, seguirán erráticos, imprecisos, electoreros, que buscan ganarse el favor de las clases pobres y menesterosas, y pretenden conservar una gran masa de pobres y hambrientos, tener gente cautiva para que sigan que votando por Morena. Por esa razón, adelantaron los apoyos clientelares a los adultos mayores, a personas con capacidades diferentes, el programa Sembrando Vida y las Becas Benito Juárez. Tienen su plan fríamente calculado, para seguir manipulando la miseria de la gente, con su discurso trillado de “primero los pobres”, y acusando a todos los empresarios, claro, menos a los de Morena, de corruptos, inmorales y perversos. Ahora, sumando todos los elementos: contingencia sanitaria, pérdida de miles de empleos formales, caída libre de los precios de los hidrocarburos, pérdida del peso frente al dólar, la situación se agrava.

Por lo menos, esperábamos del presidente un plan de reactivación económica integral y un llamado a la unidad nacional, a la sociedad civil, al pueblo organizado, único antídoto a la crisis que se avecina. Pero como vemos que el López Obrador y su partido no lo van a proponer y menos a realizar, tenemos que unirnos y organizarnos en torno a un gran movimiento nacional que aglutine a todas las fuerzas progresistas de México, y nos pongamos a construir todos juntos, como un sólo hombre, una patria, más justa, más equitativa y más humana.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---