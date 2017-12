Los mexicanos viven con el mismo salario de hace 10 años

**De 2007 a octubre de este año, el ingreso promedio de las personas que trabajan en el sector formal apenas se ha incrementado ocho pesos.

20 de diciembre, 17:37 pm

El salario promedio mexicano sigue en niveles de hace 10 años, de octubre de 2007 hasta octubre de 2017 su crecimiento promedio real fue de apenas 0.01%.

A precios de octubre de 2017, el salario promedio de los mexicanos en los últimos 10 años ha sido de 333.22 pesos, un nivel muy similar al promedio de 2007 que fue de 330.6, indica un ejercicio realizado por Expansión con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del salario promedio de los trabajadores asegurados e inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Esto significa que a los mexicanos nos alcanza para lo mismo que comprábamos hace 10 años, pero podemos comprar menos que lo de hace 20 o incluso de los últimos 40 años”, refirió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y del Crecimiento Económico (IDIC).

En la actualidad, apenas se tiene la tercera parte del poder adquisitivo de la década de los 70, cuando se registró el poder adquisitivo más elevado de los salarios, incluyendo el del salario mínimo, explicó.

El principal factor que ha imposibilitado el crecimiento de los salarios es que este se da en función del comportamiento de la inflación, pero no siempre en los mismos niveles. El aumento de los precios de bienes y servicios ha sido mayor al incremento de los salarios, explicó Raymundo Tenorio, director de la Carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

De octubre de 2007 a octubre de 2017, la inflación acumulada en México es de 61.5%. En ese mismo periodo, considerando la inflación, el salario promedio creció 0.01%.

«Durante los últimos 30 años se ha utilizado al salario como un elemento para evitar el incremento en la inflación, lo que también ha generado un estancamiento en el crecimiento de la economía», comentó De la Cruz.

La alternativa a esta problemática se encuentra en el crecimiento económico, la inversión, el aumento del consumo privado y la generación de empleo con mayores salarios y mejores prestaciones, lo cual puede ser alcanzado de manera sostenible sólo mediante el incremento en la productividad.

No obstante, la productividad se ha visto rezagada porque la capacitación a los trabajadores no es suficiente, ni adecuada y el sistema educativo no responde a las necesidades de las empresas, según de la Cruz.

«Más de la mitad de las actividades económicas se realizan en la informalidad y generan poco valor agregado», agregó.

Adicionalmente, el desarrollo de infraestructura y la investigación para la innovación no han sido suficientes para atender nuevas necesidades del mercado.

