Los comentarios de Salvador Escobedo son desafortunados y mentirosos

**La declaración de nuestro flamante diputado no es otra cosa que una exhibición de su ignorancia descomunal, de su mala fe y un despliegue irracional de baladronadas.

La Crónica de Chihuahua

9 de septiembre, 15:30 pm

Por Carlos Sánchez

Hace unos días, el diputado poblano Salvador Escobedo Zoletto, conspicuo militante del PAN en Atlixco y enemigo rabioso del Movimiento Antorchista, afirmó que nuestra organización detuvo con violencia el inicio de una obra en la colonia Valle Real en el municipio de Atlixco, el pasado martes 29 de agosto, cuando en presencia del edil fueron jaloneados y goleados dos antorchistas.

Esta afirmación es completamente falsa. Como se ha demostrado con todos los videos que han salido a la luz pública sobre el suceso, cuando se llevaba a cabo el evento de arranque de obra, varios vecinos de la colonia intentaron platicar con el presidente municipal, José Luis Galeazzi Berra, debido a que la obra que se pretendía iniciar violaba flagrantemente los acuerdos tomados entre vecinos de la colonia y él mismo, y que consisten en que ese predio sería destinado a construir el preescolar de la Unidad Educativa de Valle Real.

Sin embargo, al momento de intentar iniciar el diálogo, la representante legal de los colonos, Alba Córdova, fue jaloneada y detenida por Nohemí Macuil, Directora de Gobernación del ayuntamiento de Atlixco, mientras que uno de sus compañeros que intentó ayudarla fue víctima de una “llave china” aplicada por Javier Castillo, el feroz director de Seguridad Pública del municipio, que es muy duro cuando se trata de agredir a los ciudadanos, pero no hace lo mismo cuando se trata de enfrentar a los delincuentes. Lo anterior, que puede ser constatado en los múltiples videos que circulan en las redes sociales, demuestra que la agresión fue ejecutada por elementos del ayuntamiento blanquiazul en contra de los integrantes del Movimiento Antorchista, exactamente lo contrario a lo que afirma un comunicado firmado por el Comité Directivo Municipal del PAN.

Pero el diputado local Salvador Escobedo no sólo mintió sobre los hechos, en los que no estuvo presente, sino que, ya envalentonado, se lanzó de inmediato a difamar a nuestra organizaicón, a través del portal de noticias municipiospuebla.mx, que es el dedo chiquito de la página de noticias antiantochista e-consulta.com. Ahí, Escobedo Zoletto afirmó que el Movimiento Antorchista es un agrupación de “agresivos y violentos cuando les estorba algo”, “que el asunto es grave” y “que la Antorcha violenta se quiere apoderar de Atlixco, para usar los recursos y gobernar autoritariamente, como sucede en otros municipios donde gobierna, pero que el PAN los va frenar”.

En efecto, los enemigos del antorchismo han declarado en todas partes que Antorcha es agresiva, pero nunca han presentado una sola prueba que los respalde; no es, pues, otra cosa que parte de la leyenda negra que han tejido los cacicazgos de todo tipo que se sienten atacados por la lucha del pueblo pobre y que, dicho sea de paso, nadie cree. Antorcha es pacífica, pero se sabe defender y esto es lo que le disgusta a sus enemigos.

“Que Antorcha se quiere apoderar de Atlixco y de sus recursos…”, dice Escobedo. ¿Qué debemos leer entre líneas señor diputado? El león cree que todos son de su condición. Donde quiera que Antorcha gobierna, el desarrollo, la paz social y la claridad de las cuentas públicas son sobresalientes, como en ningun otro lado. En el caso concreto de Atlixco podemos presumir que los resultados de la lucha de Antorcha se traducen en 80 millones de pesos invertidos en obras de primera necesidad. ¿Qué puede usted presumir? Esperamos su respuesta.

¿Que Antorcha gobierna autoritariamente? Evidentemente el señor Escobedo no conoce los municipios antorchistas e ignora que debido a su desarrollo han sido premiados por instituciones internacionales; sin embargo, su ignorancia no es problema de los antorchistas ni la vamos a resolver nosotros. Por último nuestro diputado lanza una amenaza: “el PAN los va a frenar”. Pero nos preguntamos: ¿cómo los va a frenar? ¿Usando la violencia o con calumnias y lodo en los medios como acostumbran? Si no es así señor Escobedo, bienvenido su reto; supere el trabajo antorchista en favor del pueblo pobre en Atlixco. Ésta es la única forma de frenar el antorchismo; pero, si no es así, guárdese sus balandronadas.

