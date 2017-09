Logros y metas de diputado antorchista en el 1er. Informe de Actividades

Por Osvaldo Ávila Tizcareño

La Crónica de Chihuahua

5 de septiembre, 07:30 am

(El autor es dirigente del Movimiento Antorchista en Zacatecas)

El próximo 2 de septiembre, rendiré el 1er. Informe de Actividades Legislativas y de Gestión en el Jardín Juárez y lo haré ante 12 mil ciudadanos de los municipios de Guadalupe y Vetagrande, mismo que conforman en IV Distrito Electoral, será una numerosa concentración, allí expondré las acciones emprendidas en este primer año de labor al servicio de la gente.

Informar a la población acerca del trabajo desarrollado por los representantes populares es una oportunidad para demostrar la capacidad de trabajo, honradez y el esfuerzo por cambiar positivamente las condiciones de vida de la ciudadanía que confía en las instituciones de México, que cree en la democracia y que a través del sufragio elije al candidato que representará sus intereses y necesidades y busca la solución de los problemas que enfrenta su comunidad.

Lo hago, porque además de cumplir con la ley, la rendición de cuentas a la población coincide con la filosofía del Movimiento Antorchista Nacional y las enseñanzas del maestro Aquiles Córdova Morán, fundador y guía de la organización que represento en Zacatecas. Esta es además una obligación moral ante las 15687 personas que votaron por mí, que confiaron en el proyecto que encabecé en el distrito.

Acepté esta tarea que me asignó Antorcha y fui abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), la Coalición Zacatecas Primero; he puesto dedicación para cumplir con el trabajo legislativo, he encabezado la gestión y la lucha en pro de la gente que represento, afirmo que los roles no se excluyen, por el contrario, estos se complementan, lográndose mejores resultados..

A los políticos se nos debe evaluar por las acciones de bienestar que generemos y por los problemas concretos que se resolvamos; en mi caso presenté 12 iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo en razón a las necesidades de la población: la Ley de Condominios, la relativa a Ordenar y trasparentar la entrega de concesiones de transporte público, la concerniente a los Presupuestos Participativos, el respaldo a los defraudados de Rincón Guadalupano, a los maestros de Cecytez y de Colegio de Bachilleres, etc., fueron algunas de las acciones impulsadas en tribuna del congreso local. Atendí 14 mil 688 solicitudes ciudadanas, las cuales fueron resueltas favorablemente, se implementó el programa de salud con medicinas, medicamentos y estudios gratuitos, se activaron cursos de capacitación en temas como elaboración de piñatas, corte de cabello y bisutería, se apoyó con útiles escolares, se llevaron despensas alimentarias para familias humildes, así también se entregaron becas a estudiantes de diferentes niveles educativos, etc.

En el tema de Gestión y entrega de apoyos, menciono que en el año 2016 fueron 60 millones de pesos aplicados en obras de infraestructura deportiva, educativa y de pavimentación de calles y en este 2017 serán más de 80 millones de pesos con los que se construyen 50 obras como domos en escuelas de Tacoaleche, Las Quintas, Villas y en la mayoría de comunidades del municipio en el segundo caso como en la preparatoria de Sauceda de la Borda, la unidad deportiva en El Lampotal o La Era, etc.

En el tema de vivienda destaco el logro de 500 cuartos completos con el respaldo del Movimiento Antorchista Nacional, a través de sus diputados federales, además de 650 toneladas de cemento logrando 2,600 personas beneficiadas.

Se lograron apoyos para 500 productores del campo, quienes recibieron fertilizante para el presente ciclo agrícola; se entregaron 1000 becas para nivel básico donde se invirtieron más de 100 mil pesos; se dotó de 3 000 despensas alimentarias a igual número de personas; 756 personas obtuvieron un apoyo económico para resolver asuntos personales y se atendieron a 1013 personas con consulta médica y medicamentos, además de algunos estudios totalmente gratuitos en colonias y comunidades, y como parte complementaria al tema de salud se realizaron 264 a pacientes que lo necesitaban.

Esto es sólo un resumen de lo desarrollado, nuestra tarea fundamental es legislar, pero a la par busquemos mejorar el entorno de las mayorías, esa es nuestra misión fundamental, de no hacerlo traicionaríamos a quienes representamos y estaremos engañando al pueblo buscando adeptos y simpatía electoral, la discusión será estéril sino logramos mejorar el entorno y las leyes se traducen en bienestar social para la población.

Soy un luchador social desde hace 23 años y agradezco la distinción, el gran reto y responsabilidad que me asignó mi dirigencia nacional en manos del maestro Aquiles Córdova Morán, reconozco el respaldo de la dirigencia regional a cargo del Lic. Lenin Campos Córdova, el acompañamiento y asesoría del Comité Estatal de Antorcha Zacatecas, agradezco la cercanía mantenida con la ciudadanía del distrito 4, especialmente a mis compañeros, que fueron la base de este proyecto legislativo y desde luego a los 45 mil antorchistas organizados en todo el estado porque este proyecto es posible dado el número de agremiados.

Los invito a que caminemos juntos en la búsqueda y construcción de una patria más generosa, el mayor problema es la injusta distribución de la riqueza generada por todos y la acumulación en unas cuantas manos y que dejan desposeídos al resto de la gente, se deben modificar las políticas públicas desfavorables con base a los 4 puntos expuestos en nuestro proyecto político: la generación de empleo para todos, el incremento significativo de los salarios, la recaudación justa de los impuestos y la aplicación de recursos del erario para obras de beneficio comunitario.

Hay mucho por hacer, estoy consciente de que la lucha contra la pobreza no se detiene con estos logros parciales en favor de la ciudadanía, los problemas que enfrenta la sociedad mexicana son muchos y muy complejos, a los que todos debemos abonar para su solución, por lo que reconozco el trabajo del Gobernador Alejandro Tello Cristerna y las acciones que en conjunto hemos implementado, debe saber que los antorchistas respaldaremos todos los programas de Gobierno que contribuyan al bienestar de la gente en el estado, de igual manera extiendo este agradecimiento a los alcaldes tanto de Guadalupe y Vetagrande por la disposición a enarbolar acciones comunitarias y sobre todo sigo llamando a todos los zacatecanos para que se sumen a las filas del Movimiento Antorchista y construyamos juntos la sociedad armónica, en paz y progreso que se requiere para nuestras familias.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---