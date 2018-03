Logra Antorcha el prerregistro de candidatura en Jaumave, Tamaulipas

**Un río de gente acompañó, como dice la consigna, «como un solo hombre, como un solo ideal», al joven profesionista Lázaro Edain Espinosa Zapata, jaumavense del Ejido El Sotol, a su registro

La Crónica de Chihuahua

5 de marzo, 18:30 pm

Jaumave, Tamaulipas.- Miles de campesinos y colonos de Jaumave organizados en el Movimiento Antorchista de ese municipio, acompañaron a Lázaro Edain Espinosa Zapata, en su registro para precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Presidente Municipal de los jaumavenses.

Era un río humano interminable, los ejidos que se dieron cita fueron: El Carrizo, Magueyes, Compuertas, Las Pilas, El Sauz, San Antonio, San Juan de Oriente, Independencia, La Reforma, Conrado Castillo, Rancho Nuevo, San José de Salamanca, Las moras, José María Morelos, San Francisco de Zorrilla, Redención del Campesino, La Unión, Plan de Ayala, El Alamito, 5 de mayo, El Ingenio, San Vicente, San Juanito, Matías García, Monte Redondo, San Lorencito, Padrón y Juárez, Paso Real de Guerrero, 6 de Enero, 20 de Abril, Alberto Carrera Torres, Ávila y Urbina, Camino Real, El Ébano, El Atravesaño, El Higuerón, El Troncón, La Parra, los Angelitos, Nogales, El Sotol; y las colonias Luis Donaldo Colosio, Pedro J. Méndez, La Contadora, Los Janambres, Voluntad y trabajo; entre muchas otras.

Acompañaron, como dice la consigna, como un solo hombre, como un solo ideal, al joven profesionista Lázaro Edain Espinosa Zapata, jaumavense del Ejido El Sotol, a su registro como precandidato del PRI a la alcaldía del Municipio de Jaumave.

Lázaro representa al pueblo humilde del altiplano jaumavense en su deseo de reivindicar las garantías, los derechos constitucionales que mandatan al gobierno para que dicho pueblo cuente con: trabajo, salario digno, que no pague impuestos si no tiene una ganancia y que reciba de parte del gobierno solución a sus demandas más sentidas de educación, salud, vivienda, servicios, agua, luz, drenaje etc.

Eran las doce del día, cuando Lázaro recibía su acta de registro de manos del Presidente de la Comisión de Procesos de Inscripción de Precandidatos del PRI en las oficinas municipales del mismo.

Además de los miles de jaumavenses que acompañaron al candidato antorchista, este estuvo arropado por el líder estatal de la organización de los pobres de México Carlos Martínez Leal y varios miembros del Comité Estatal de la organización.

Después del registro la marcha continuó hasta el lugar donde se construyen las aulas del COBAT 23 Plantel “Ing. Aquiles Córdova Morán” y el edificio de la Casa del Estudiante “Gral. y Profr. Alberto Carrera Torres”.

Donde el pueblo humilde constató que Antorcha cumple y la lucha del pueblo logró estas construcciones, como logrará llevar a Lázaro a la Presidencia Municipal de Jaumave, por lo que el líder social invitó a todos a seguir trabajando por el Proyecto que encabeza el Antorchismo Jaumavense con Lázaro a la cabeza, unidos por Un Nuevo Jaumave.

