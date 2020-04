Lo que se temía: en maquiladoras que se rehúsan a cerrar, ya hay infectados

** En el Complejo Industrial Chihuahua, sólo existen dos maquiladoras que producen insumos médicos, y una tercera en la rama alimenticia. Estas tres son las únicas que, en acatamiento a las disposiciones ante la emergencia, tendrían que seguir trabajando.

La Crónica de Chihuahua

9 de abril, 08:03 am

Nadia Sosa Vázquez/ Froilán Meza Rivera

Chihuahua, Chih.- Lo que tanto se temió: en Ciudad Juárez, tres empleados de una empresa maquiladora resultaron positivos a la infección por el coronavirus (Covid-19), por lo que la empresa tuvo que cerrar, en tanto que otros trabajadores se encuentran sujetos a estudios para determinar si tienen también el contagio. Así lo informó el director médico en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla. Estos trabajadores son parte de los 14 casos ya confirmados en esa ciudad fronteriza, que registra además dos decesos y dos pacientes recuperados, todos ellos varones. Las autoridades se “reservaron” el nombre de la planta industrial en la que trabajaban los dos hombres.

Una constante, tanto en Ciudad Juárez como en la capital, Chihuahua, ha sido que muchas empresas industriales, grandes, chicas y medianas, se han negado a acatar la disposición oficial de dar el descanso un programado obligatorio por la emergencia, y los trabajadores, a esta altura de la Fase 2 de la contingencia por el COVID-19, temen todavía contagiarse en medio de labores que, en muchos de los casos, se realizan de manera casi totalmente normal, casi como si no hubiera ninguna emergencia nacional.

En un sondeo realizado en los alrededores del Complejo Industrial Chihuahua, un conglomerado de 930 hectáreas en el norte de la ciudad capital, donde las principales actividades que se realizan son la industria, seguida del comercio, y en las que operan cerca de 100 establecimientos, los entrevistados hablaron brevemente de las condiciones actuales; y de esto resultó que, todavía el lunes pasado, una tercera parte de las plantas industriales que ya envió a casa a sus trabajadores, o que ya habló y “convino” con ellos, aceptó pagarles solamente el 50 por ciento de sus salarios. Los otros dos tercios de las maquilas, o bien ya envió a sus operarios a casa con el 100% del sueldo, o con ese mismo 100% los mantiene laborando.

Todas las empresas con hipertensos, diabéticos, embarazadas, con enfermedades cardiovasculares, pacientes inmunodeprimidos con otras condiciones que comprometan el sistema inmunológico, por cierto, ya los despacharon a descansar, y se hizo en tres tandas: primero se fueron los del grupo de alto riesgo, ya descrito arriba; luego, un segundo grupo fue el de enfermos con otras condiciones médicas, sin riesgo mayor, y por último los que padecen obesidad mórbida.

En el Complejo Industrial Chihuahua viven alrededor de 8,060 personas en 2,020 unidades habitacionales, siendo una de las colonias más pobladas de Chihuahua. Se contabilizan 87 personas por km2, con una edad promedio de 18 años y una escolaridad promedio de 7 años cursados. El ingreso promedio de sus trabajadores era en diciembre de 2019, $15,097, en tanto que en el municipio alcanza los 21,882 pesos mensuales, y el promedio en México como país es de 18,574 pesos al mes. Según estimaciones de Market Data México, el Complejo Industrial Chihuahua tiene un output económico estimado en $26,000 millones de pesos anuales, de los cuales $370 millones corresponde a ingresos generados por los hogares y unos MXN $26,000 millones a ingresos de los 430 establecimientos que allí operan. Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 40,000 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a casi 50,000.

PATRONES, SE RESISTEN

Ahora bien, ¿qué actividades se deben suspender, y cuáles no? El periodo de suspensión de actividades no esenciales fue ampliado, informó la Secretaría de Salud. “Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social”, dijo el comunicado oficial. Las actividades que continuarán en funcionamiento serán las laborales y administrativas del sector salud, público y privado, y las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana. La operación de los programas sociales también continuará en funciones. Asimismo, el mantenimiento de la infraestructura que brinda servicios básicos, como agua o drenaje, seguirá en labores. Igualmente, los comercios que dispensan comida y productos esenciales para la manutención de las familias, abrirán con reservas y con extremas precauciones.

¿Y qué ha pasado en Chihuahua? En los supermercados, sólo las personas con inmunidad comprometida y los mayores de 60 años se fueron inmediatamente, como corresponde su pertenencia a la cadena de producción y suministro de alimentos y de productos de higiene y de salud. El transporte público de pasajeros trabaja de manera ininterrumpida, pero disminuyendo paulatinamente el número de unidades en circulación.

En el Complejo Industrial Chihuahua, sólo existen dos plantas maquiladoras que producen insumos médicos. Hay otra que está incluida en la cadena de producción de la rama alimenticia (hacen un componente relacionado con esa industria), en la avenida de las Industrias. Estas tres son las únicas que, en teoría y en acato a las disposiciones federales ante la emergencia, tendrían que seguir trabajando.

Pero ya se ve que todavía muchas se resisten, y para citar un caso, obreros que fueron entrevistados hablaban de que están por interponer una queja contra Textron, porque sigue laborando sin estar en el apartado de las industrias prioritarias. En testimonios de trabajadores de siete maquilas, refirieron que los patrones sí respetaron primero la sana distancia, la sanitización de todas las áreas en contacto con el personal, lavado de manos, aplicación de gel desinfectante, etc., y que luego vino el acuerdo de parar y de pagar a sus obreros el total de su salario habitual con el descuento tácito de los bonos de productividad.

Por su parte, la Pepsi Cola está trabajando con gente menor de 60 años, y sin las condiciones de referencia. Actualmente, conserva a unas 30 personas en labores normales de producción. El hecho es que la refresquera sigue operando, a pesar de que resulta muy dudoso el argumento de que se trata de una empresa del ramo “alimenticio”, cuando que lo que fabrican son bebidas chatarra.

3 comentarios de los lectores.

---ooOoo---