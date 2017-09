Liberaron al asesino de la maestra Sonia Madrid a la mitad de su pena

**Ventura Baeza González no pagó tampoco la reparación del daño. La profesora estaba elaborando un informe sobre una serie de irregularidades al interior del Sindicato magisterial (SNTE), por un robo en el pago de seguros cuando la mataron.

5 de septiembre, 10:40 am

Cuauhtémoc, Chih.- A la mitad de su condena y sin pagar la reparación del daño, quedó en libertad el asesino de la maestra Sonia Madrid Bojorquez, quien fuera ejecutada por Ventura Baeza González en 2005, cuando investigaba actos de corrupción y un desvío millonario de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

María Guadalupe Bojorquez, madre de la maestra Sonia, estuvo presente en la audiencia que se celebró la tarde del jueves, en la cual quedó en libertad Ventura Baeza, quien fue el responsable de disparar en contra de la víctima a cambio de un pago que le hiciera otro de los involucrados.

La mujer, con llanto expresó su inconformidad por el sistema judicial de Chihuahua que permitió la libertad de quien le quitó a su hija, dejando además a dos niños en la orfandad, el más pequeño con apenas 10 años al momento en que su madre fue asesinada.

«Cuando salimos de la sala, el juez que llevó el caso me vio y le dije: usted no sabe ni a quién liberó», sin embargo la respuesta por parte del jurista fue: «Tranquilícese, así es la ley», al explicarle los antecedentes, el abogado se mostró sorprendido y solo se limitó a recomendar que el Ministerio Público debe apelar la resolución ante los magistrados.

Guadalupe, hoy vive en una comunidad rural de la sierra de Chihuahua, su esposo padece cáncer y vive la indignación y tristeza de saber que no solo, dejaron en libertad al asesino de su hija, sino que el pago de la reparación del daño nunca se hizo.

«Cuando alguien atropella una gallina sin querer, se acerca al dueño y paga por lo que hizo, en este caso nada, ni siquiera los gastos de la víctima. Sé que nadie me va a regresar a mi hija y aunque no tengo en negociación la muerte de mi hija, no es justo», reclamó la mujer entre llanto.

La condena de 22 años que le habían impuesto a quien a solo ocho centímetros disparó en contra de Sonia Madrid, se redujo a 11, situación que la afectada consideró por demás una burla y falta de sensibilidad del sistema judicial ante los casos como el de su hija.

Pidió que la sociedad no olvide este caso, pues para ella y su esposo es el día a día recordar cómo su hija Sonia jamás volverá a casa, «ella era nuestro sustento, nos ayudaba, hoy estamos solos, mi esposo tiene cáncer», expresa y calla por el llanto que refleja su impotencia.

Sonia Madrid Bojorquez, estaría rindiendo un informe sobre las irregularidades encontradas en el manejo de los recursos de los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la fecha en la que expondría los detalles a la sociedad, la estaban velando tras ser ejecutada por Ventura y un cómplice de nombre Filiberto.

La maestra Sonia Madrid Bojórquez, encargada de las finanzas de la sección 42 del Sindicato de maestros, fue asesinada la noche del martes 27 de septiembre del 2005 por tripulantes de un vehículo desde donde le dispararon en tres ocasiones.

El entonces líder sindical de los maestros en Chihuahua, Miguel Ramírez, se apresuró a declarar que el asesinato de la maestra Sonia llevaba implícito un mensaje del crimen organizado. Inicialmente fue sencillo creer que se trataba de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Sin embargo, días después fuentes judiciales revelaron que las pistas conducían hacia el interior del magisterio.

El 21 de junio de este año Sonia recibió un informe signado por Héctor Jesús Faudoa Villegas, director de Aries Consultores, que describía a detalle los nombres de sesenta asegurados jubilados y pensionados, que en total recibieron 820 mil 754 pesos por motivo de siniestros, en un periodo del primero de enero de 2004 al primero de enero de 2005.

La maestra subrayó once nombres duplicados: Francisco Martínez Ríos, con 56 mil 400 pesos; Víctor Vázquez Chávez, 299 mil 376; María Luisa Gómez Marín, 72 mil 144; Cristóbal Loya Loya, 167 mil 727; Estela Carrasco Cavaría, 205 mil 279 pesos; María Elena Espinoza Flores, 143 mil 343; Santos Valdez Airgüelles, 110 mil 208; Sabino Benavides Galindo, 385 mil 968; Ana Lidia Cordero López 172 mil 416 pesos; Marcelina Cortés Sánchez, 143 mil 343; y Dora Gutiérrez Torres, 89 mil 487 pesos.

Hoy se sabe que la maestra Sonia Madrid Bojórquez dejó estos documentos certificados ante el notario público número 28, Eugenio Fernando García Russek, donde se evidencian irregularidades sobre el manejo financiero en la Sección 42 del SNTE.

