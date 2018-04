Legisladores de EEUU critican ataque de Trump a Siria por hacerlo sin autorización del Congreso

**La republicana Barbara Lee dijo que «el Congreso, no el Presidente, es el que tiene el poder de autorizar una acción militar».

14 de abril, 13:14 pm

«Al bombardear ilegalmente Siria, el presidente (Donald) Trump ha negado una vez más al pueblo estadounidense cualquier supervisión o rendición de cuentas en esta guerra interminable», dijo la congresista republicana, Barbara Lee.

Enfatizó que es «el Congreso, no el Presidente», el que tiene «el poder de autorizar la acción militar».

Por su parte, el congresista Justin Amash señaló que estos ataques contra Siria «son inconstitucionales, ilegales y temerarios».

Más temprano, 88 legisladores, tanto republicanos como demócratas, enviaron una carta a Trump en la que insistieron que antes de atacar obtuviera la aprobación del Parlamento.

«Comprometer a nuestros militares en Siria cuando no existe una amenaza directa a los EE.UU. y sin una autorización previa del Congreso violaría la separación de poderes que está claramente delineada en la Constitución», reza el texto, citado por HuffPost.

Pero hay quienes están de acuerdo con la medida, como el republicano Ralph Abraham, quien dijo que apoya totalmente el ataque de Trump. «Siria cometió atrocidades contra su propio pueblo y el régimen de (Bashar) Assad debe darse cuenta de que estas acciones no quedarán sin respuesta», dijo. «Estoy sumamente seguro de que los Estados Unidos y nuestros aliados han tomado la mejor decisión posible», añadió en su comentario en Twitter.

**EE.UU., Reino Unido y Francia han decidido bombardear Siria la madrugada del 14 de abril en respuesta al supuesto ataque químico llevada a cabo la semana pasada en la ciudad de Duma (Guta Oriental), del que Occidente acusa al Gobierno de Bashar al Assad sin tener ninguna prueba.

**Las autoridades de Siria han negado que Damasco perpetrara el supuesto ataque.

**El secretario de Defensa de Estados Unidos (EE.UU.), James Mattis, admitió que su país no tiene evidencias del uso de sustancias químicas en Duma: «No tenemos tropas, no estamos involucrados en el terreno allí, así que no puedo decir que tuviéramos pruebas, a pesar de que contáramos con muchos indicios», dijo el jueves.

**Los servicios rusos de seguridad química y radiológica viajaron al supuesto lugar del incidente pero «no se encontraron personas tratadas por intoxicación química», informó la embajada de Moscú en Londres a través de un comunicado.

**Para Moscú, el supuesto ataque es «falso» y forma parte de un intento por desviar la atención del caso Skripal, ante la negativa de Londres de colaborar con la investigación para esclarecer los hechos y su insistencia en lanzar «acusaciones injustificadas contra Rusia», ha dicho Nebenzia.

**El canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que su gobierno tiene «datos irrefutables» de que se trata de «una nueva puesta en escena» encabezada por un país que «se desvive por estar en la vanguardia de la campaña rusófoba».

