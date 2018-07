Le roban su pick up a punta de pistola, en el entronque a Rubio

**Santiago C. R, de 38 años de edad, reportó que le habían robado su pick up marca Ford modelo 1979, en la carretera a La Junta, a la altura del restaurante el Búfalo.

La Crónica de Chihuahua

14 de julio, 13:45 pm

Cuauhtémoc, Chihuahua.- Alrededor de las 9:30 de la noche de este viernes, elementos de Seguridad Pública acudieron al entronque de la carretera a La Junta y Carretera a Álvaro Obregón en donde reportaron el robo de un vehículo por personas que usaron un arma de fuego.

En el lugar los oficiales se entrevistaron con el C. Santiago C. R. de 38 años de edad quien reportó que le habían robado su pick up marca Ford modelo 1979, en la carretera a La Junta, a la altura del restaurante el Búfalo. Se trarta, según el denunciante, de cuatro personas del sexo masculino que le apuntaron con un arma y se llevaron su camioneta.

Se comunicó a las demás unidades del sector las características del automotor y se realizaron recorridos de búsqueda, sin que hasta el momento haya sido localizado.

Se orientó al afectado para acudir a la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---