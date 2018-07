Porque las noticias nos buscan

**Las notas más importantes del día en el país, en las portadas de los diarios nacionales.

La Crónica de Chihuahua

25 de julio, 08:19 am

TLC RÁPIDO O TOMO OTRO CAMINO: TRUMP A AMLO. CRÍMENES AL ALZA, 62 POR DÍA.

Muy buenos días tengas en este miércoles 25 de julio de 2018, ya a media semana. Hoy el tema que más destaca en las notas de ocho columnas de los diarios nacionales es el relacionado con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «pide» a AMLO que la negociación del TLC sea rápida o que buscará otra vía; del tema hablan en su nota de portada Milenio Diario, La Jornada, Excélsior, La Razón y El Financiero.

Otra información que encontramos en los temas de portadas es: En Reforma, que se dispara la violencia por la caída del Chapo; en El Universal que dos refinerías agonizan y que AMLO empezará de cero; sobre que crímenes están al alza y hay 60 o 62 ejecuciones por día, según «Semáforo Delictico», hablan los diarios Heraldo y Unomásuno. Mientras que en 24 Horas se dice que el INE pide respeto y diálogo dentro del marco legal, esto sobre el tema del Fideicomiso de Morena.

Sobre el primer tema, que mencionan seis diarios en sus notas fuertes, y que refleja una clara amenaza para México y a su nuevo gobierno, se dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a Andrés Manuel López Obrador que si bien busca que se redoblen esfuerzos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el próximo gobierno de México, “tiene que ser rápido” o tomará “un camino distinto” que sea “más redituable” para los estadunidenses; algún lector pudiera preguntarse y ¿Cuál es ese otro camino y otra vía?; no pasará mucho tiempo ni tampoco esperar mucho tiempo para responderla.

Sobre el mismo tema en el diario La Jornada se dice que si nos hay una negociación rápida se tendrá que elegir un camino muy distinto al presente; aunque el presidente gringo, dice el diario, expresó su acuerdo con las cuatro prioridades definidas por el virtual presidente electo para la relación bilateral: comercio, migración, desarrollo y seguridad.

En el diario 24 Horas, se se informa que el Instituto Nacional Electoral aclaró que no se constató un uso electoral de los recursos del Fideicomiso por los Demás, que creó el partido Morena para apoyar a damnificados por los sismos de 2017, y por el cual le impuso una multa por 197 millones de pesos.

Mientras que Reforma señala que el repunte de homicidios en el País coincide con la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, en enero de 2016. A partir de esa fecha, los homicidios dolosos presentaron un crecimiento constante hasta llegar a un pico de 2 mil 534 en mayo pasado, la cifra mensual más alta desde hace 21 años, cuando se empezó a llevar un registro sistemático de estos delitos.

El Diario el Universal, por segundo día, se ve cómo le da más espacio a posiciones del gobierno de Obrador y señala que dos de las seis refinerías que controla Pemex operan a niveles críticos y que el próximo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, las tomará prácticamente desde cero, advierten analistas.

Sobre el tema con que llegan Unomásuno y Heraldo se menciona que los crímenes están al alza y apoyos a la baja, pues mientras el semáforo delictivo reportó el incremento de 28% en las ejecuciones, la oficina de Washington recomendó a EU no entregar a México el recurso económico para el combate a la inseguridad. Durante el primer semestre de 2018 se registraron en México más de 11 mil ejecuciones, lo que representa en promedio, 62 casos diarios.

Así los titulares en este día: Milenio. TLC rápido o tomo otro camino: Trump a AMLO; Reforma. Dispara violencia caída del «Chapo»; Universal. Dos refinerías agonizan; AMLO empezará de cero; La Jornada. Negociación rápida del TLC o busco otra vía: Trump a AMLO; Excélsior. Trump: sí quiero TLC, pero rápido; 24 Horas. INE pide respeto y diálogo dentro del marco legal; Sol de México. PGR rechaza cualquier acuerdo con Odebrecht; Crónica. Mercosur y Alianza Pacífico apuesta por libre comercio; El Heraldo. Crímenes al alza… y apoyos a la baja; La Razón. Responde Trump a carta de AMLO con coincidencia... y presión en TLC; Unomásuno. «Semáforo Delictivo». 60 ejecuciones diarias; El Día. Arranca operativo Cóndor; El Economista. NAIM frena licitaciones; esperará a AMLO y El Financiero. Exige Trump acelerar la negociación del TLCAN.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan, encontramos:

1. Fideicomiso no se uso con fines electorales: INE.

2. Cisen invirtió 2,800 mdp anuales en inteligencia.

3. Suspenden licitaciones del nuevo aeropuerto.

4. La policía se relajó en la CDMX

5. Habrá vigilancia aérea en la capital.

Vamos a ver cómo aborda cada diario nota principal:

Milenio. TLC rápido o tomo otro camino: Trump a AMLO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a Andrés Manuel López Obrador que si bien busca que se redoblen esfuerzos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el próximo gobierno de México, “tiene que ser rápido” o tomará “un camino distinto” que sea “más redituable” para los estadunidenses.

Después de que el virtual presidente electo envió el pasado 13 de junio al mandatario estadunidense una carta en la que delineó sus propuestas para la relación entre ambos países, ayer Marcelo Ebrard, futuro canciller, dio a conocer la carta de respuesta enviada por el republicano. En el tema comercial, Trump detalla que en los últimos 18 meses su equipo de trabajo “ha laborado duro para incrementar la relación con México” y explicó que instruyó a sus colaboradores para “redoblar esfuerzos con el próximo equipo de gobierno”.

Reforma. Dispara violencia caída del ’’Chapo’’. El repunte de homicidios en el País coincide con la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, en enero de 2016. A partir de esa fecha, los homicidios dolosos presentaron un crecimiento constante hasta llegar a un pico de 2 mil 534 en mayo pasado, la cifra mensual más alta desde hace 21 años, cuando se empezó a llevar un registro sistemático de estos delitos.

El vacío dejado por el dirigente de la organización criminal más poderosa de México, aunado al avance territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia sin precedente en Colima, Nayarit, Guanajuato y Baja California. Guzmán Loera fue capturado el 8 de enero de 2016, cinco meses después de escapar del penal del Altiplano, y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Uno de sus lugartenientes con mayor influencia, Dámaso López Núñez, «El Licenciado», fue detenido, a su vez, a comienzos de mayo de 2017 en un inmueble de la Colonia Anzures, en la Ciudad de México.

Universal. Dos refinerías agonizan; AMLO empezará de cero. Dos de las seis refinerías que control la Pemex operan a niveles críticos el próximo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel Lópel Obrador, las tomará prácticamentE desde cero, advierten analistas.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los. complejos de Madero y Minatitlár trabajan a muy baja capacidad ck uso. El primero sólo contribuye con dos de cada 100 litros de gasolina Magna que se consumen en el país, mientras que el segundo apenas aporta tres de cada 100 litros.

Ninguno de los dos procesa un solo litro de gasolina Premium. Ramses Pech, de la firma Caraiva y Asociados, y George Baker, consultor de Mexico Energy Intelligence, opinan que las autoridades energéticas «ahorcan» a las refinerías al importar los hidrocarburos refinados, en vez de procesarlos en México.

La Jornada. Negociación rápida del TLC o busco otra vía: Trump a AMLO. Hay negociación rápida del TLCAN o elegiré un camino diferente: Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó a Andrés Manuel López Obrador una negociación rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), «porque de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente». aunque expresó su acuerdo con las cuatro prioridades definidas por el virtual presidente electo para la relación bilateral: comercio, migración, desarrollo y seguridad.

«Una relación fuerte conllevará a un México mucho más fuerte y próspero. ¡lo que realmente me hará muy feliz!», expresó Trump a López Obrador en una carta, fechada el 20 de este mes en Washington y recibida la noche del lunes. López Obrador definió que su contenido forma parte de «la nueva relación» México-Estados Unidos. y el próximo canciller, Marcelo Ebrard, confió en que se pueda llegar a un acuerdo «en un periodo razonable; puede ser algo relativamente pronto». Aclaró que hasta ahora el muro fronterizo no está en la agenda.

Excélsior. Trump: sí quiero TLC, pero rápido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por una renegociación exitosa y rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó Marcelo Ebrard. El futuro canciller leyó ayer ante medios la contestación de Trump a la carta que hace dos semanas le envió Andrés Manuel López Obrador.

En la respuesta, de siete párrafos, el mandatario estadunidense aceptó la propuesta hecha por el virtual presidente electo para sentar las bases de una nueva relación bilateral en los rubros de comercio, migración, desarrollo y seguridad. Trump respondió a López Obrador que una América del Norte próspera beneficia a los dos países, pero aún pueden obtenerse mejores resultados, sobre todo si hay una renegociación exitosa del TLCAN que guíe a «generar empleos y mejor pagados».

24 Horas. INE pide respeto y diálogo dentro del marco legal. El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no se constató un uso electoral de los recursos del Fideicomiso por los Demás, que creó el partido Morena para apoyar a damnificados por los sismos de 2017, y por el cual le impuso una multa por 197 millones de pesos. “Es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos señalados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante (PRI); es decir, no existe elemento que cuestione los resultados de la elección del primero de julio pasado”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en un pronunciamiento presentado ante medios de comunicación.

Además, afirmó que se actuó con base en los principios de legalidad, imparcialidad e independencia, y la actuación ha sido sin filias ni fobias, y nunca se jugó con los tiempos de la investigación para beneficiar al partido, como se acusó.

Sol de México. PGR rechaza cualquier acuerdo con Odebrecht. El encargado del despacho de la PGR. Alberto Elias Beltrán. afirmó que las investigaciones del caso de la petrolera Odebrecht no está paralizada, por lo que antes de que concluya el sexenio, el caso estará en los juzgados, con lo que se descarta que se esté buscando un acuerdo reparatorio como ocurrió en otros países En entrevista, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR recalcó que están a la espera de que el gobierno brasileño entreguen la información necesaria y tener un caso sólido, con lo que se descartó que la investigación este paralizada, “no se ven públicamente los resultados por la secrecía del caso, pero estamos avanzando".

El subprocurador enfatizó que a diferencia de otros países, donde la firma soborno a funcionarios a cambio de contratos. en México *no hemos llegado a acuerdos reparatorios porque buscamos que se reponga el dinero y las empresas involucradas sean inhabilitadas’’. La PGR quiere acuerdos reparatorios y que se reponga el dinero, además, que las empresas involucradas sean inhabilitadas La empresa brasileña fue acusada por el Departamento de justicia de Estados Unidos de expandir sus negocios latinoamericanos gracias a un "departamento de sobornos’’ que operaba de forma sistemática. usando para los pagos también bancos estadounidenses y europeos.

Crónica. Mercosur yA lianza Pacífico apuesta por libre comercio. Los mandatarios de los países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur firmaron aquí un plan de acción que tiene como finalidad una mayor integración a través del libre comercio. El acuerdo se logró aquí durante el segundo día de trábalos de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico la cual fue encabezada por los presidentes de México. Chile. Colombia. Perú. Brasil, Uruguay. Argentina y Paraguay, países que conforman la AP y el Mercosur. El plan de acción es un refrendo conjunto al compromiso con un libre comercio que favorezca la inclusión social.

AI concluir la XIII Cumbre de la Alianza del Pacifico, los presidentes de México. Perú. Colombia y Chile renovaron su compromiso con esta plataforma de integración basada en la apertura económica y en la Inclusión. Reiteraron su disposición a tener como norte el ser partidarios del libre comercio. “no nos gusta el proteccionismo, somos partidarios de la integración, somos partidarios de toda esta arquitectura que el mundo ha venido creando poco a poco, defendemos el multulateralismo", coincidieron.

El Heraldo. Crímenes al alza…y apoyos a la baja. Mientras el semáforo delictivo reportó el incremento de 28% en las ejecuciones, la oficina de Washington para LATAM recomendó a EU no entregar a México el recurso económico para el combate a la inseguridad. Durante el primer semestre de 2018 se registraron en México más de 11 mil ejecuciones, lo que representa en promedio, 62 casos diarios.

Esto es un récord histórico, según el análisis del Semáforo Delictivo, ya que en estos primeros seis meses se registraron 11 mil 241 ejecuciones, 28 por ciento más que en el mismo periodo de 2017. Mayo pasado fue el mes con más casos, con 2 mil 30, y en los primeros cinco meses de 2018, las entidades con más ejecuciones fueron Guanajuato, Baja California y Guerrero con mil 241, 993 y 895, respectivamente.

La Razón. Responde Trump a carta de AMLO con coincidencia... y presión en TLC. CONCUERDAN en cuatro puntos para enfocarse: comercio, migración, desarrollo y seguridad; presidente afirma que han trabajado para mejorar relación con México. El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su canciller, Marcelo Ebrard, celebraron las coincidencias que Donald Trump encuentra con el futuro titular del Ejecutivo federal mexicano. Lo anterior, tras leer la respuesta del presidente de Estados Unidos a la misiva que el morenista le envió la semana antepasada, y en la que hay una presión del magnate para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a la brevedad. “Considero que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos guiará a aun más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro trabajan, pero sólo si lo podemos hacer rápido. De otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente”, expresa Trump.

En la misiva del estadounidense a López Obrador y que fue leída por Ebrard, el magnate agregó: “Estoy de acuerdo en las cuatro fases que ha identificado: comercio, migración, desarrollo y seguridad. Mi equipo ha trabajado duro en los últimos 18 meses para incrementar la relación con México en estas áreas. Les he instruido a redoblar esfuerzos con su próximo equipo de gobierno”.

Unomásuno. «Semáforo Delictivo». 60 ejecuciones diarias. La organización civil “Semáforo Delictivo” informó que el crimen organizado perpetró más de 11 mil asesinatos (60 por día) en el primer semestre de 2018, un terrible récord histórico. La organización civil Semáforo Delictivo (SD) dio a conocer que el crimen organizado perpetró más de 11 mil ejecuciones (60 por día) en el primer semestre de 2018, lo que representa un incremento de 28% en relación con el mismo periodo del año anterior y un récord histórico.

En conferencia de prensa, el titular de SD, Santiago Roel, precisó que no se trata de homicidios ordinarios, sino de ejecuciones para defender territorios de venta de drogas. «Con plata o con plomo las mafias se han adueñado de las ciudades de México Semáforo de Alto Impacto primer semestre 2018 y han colapsado el Estado de Derecho. Esta tragedia va a continuar si no regulamos algunas drogas como primer paso hacia la paz», señaló.

El Día. Arranca operativo Cóndor. El titular de la SSP, Raymundo Collins Flores, afirmó que por instrucciones del mandatario capitalino inició el operativo que tiene el objetivo de realizar acciones en beneficio de todas las personas que viven, laboran y transitan en la urbe. “Vamos a estar sobrevolando tres veces al día las zonas conflictivas para no nada más tener presencia aérea, sino apoyar a los compañeros que estén pie a tierra y unidades que estarán patrullando en respuesta a cualquier petición ciudadana”, reiteró.

A fin de apoyar las acciones de seguridad, vialidad y ambulancia aérea en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, a partir de ayer inició el Operativo Cóndor con el que diez helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) sobrevolarán la capital tres veces al día en diversos horarios.

El Economista. NAIM frena licitaciones; esperará a AMLO. EL GRUPO Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) anunció ayer la suspensión de cuatro licitaciones que estaban en marcha como parte del proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dos de las cuales ya deberían haber sido falladas (las propuestas económicas de ambas van de los 5,000 a los 8,500 millones de pesos) y seguía la revisión de la información.

La inédita decisión tiene la finalidad de lograr “la máxima transparencia” en el proceso de cambio de gobierno en el país y es consecuencia de la reunión sostenida el pasado 17 de julio entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el GACM y el equipo de transición integrado con posterioridad a las elecciones federales. Sin embargo, no se hizo referencia a la licitación para la construcción de la terminal de carga, que se estima tendrá un costo de 15,000 millones de pesos y deberá iniciar en este semestre.

El Financiero. Exige Trump acelerar la negociación del TLCAN. Ocho días pasaron para que Donald Trump contestara a la carta que AMLO le hizo llegar con Michael Pompeo, secretario de Estado de EU, el pasado 12 de julio. En ella, el estadounidense le propone a AMLO una negociación rápida del TLCAN. «...una renegociación exitosa del TLCAN nos guiará a más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses, pero sólo si lo podemos hacer rápido, si no tendré que elegir un camino distinto», se lee en la misiva firmada el 20 de julio por Trump y que ayer fue leída por Marcelo Ebrard.

AMLO reiteró que su equipo participará en calidad de observador en las negociaciones que reinician este jueves en Washington. Trump dijo también estar de acuerdo con las cuatro prioridades que AMLO le planteó: comercio, migración, seguridad y desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió ala carta que le envió Andrés Manuel López Obrador hace dos semanas y dijo estar de acuerdo con las cuatro condiciones que le planteó en la misiva: comercio, migración, seguridad y desarrollo.

Por el momento, querido lector es todo. No se te olvide compartir esta información en tus redes sociales y seguir mi cuenta de Facebook, twitter e Instagram: McasiqueOlivos

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---