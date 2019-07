Las duras imágenes que exhiben el descontento social contra López Obrador

**Miles de personas salieron a las calles de varias ciudades del país para exigir la renuncia del presidente, a un año del supuesto «error electoral».

La Crónica de Chihuahua

30 de junio, 18:00 pm

En diversos estados de la República, ciudadanos salieron a las calles vestidos de blanco para protestar principalmente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por la alza en la inseguridad y por presuntamente no respetar las instituciones democráticas.

En medio de gritos de «Fuera AMLO», «México no es tuyo», «Menos populismo» «Traidor» y «a manos alzada, queremos que se vaya», los asistentes a la marcha tomaron las calles de las principales ciudades del país para demostrar su descontento contra la presente administración a un año de la victoria electoral del tabasqueño.

De acuerdo con los manifestantes, el motivo para salir este día es la improvisación con la que López Obrador gobierna y el dinero que gasta en programas sociales para la población que no trabaja, así como el incremento en la inseguridad y la división social que el mandatario fomenta al clasificar a la sociedad en «chairos y fifis».

Varios participantes demostraron su enfado ante la «ayuda» ofrecida por parte de México a los migrantes y el apoyo que ofrece a personas que «realmente no son pobres».

La protesta fue acompañada en redes sociales por la etiqueta #30deJunioProtestaNacional, a través de la cual, cientos de internautas compartieron fotografías y videos sobre los contigentes en diversos puntos del país.

Marcha en la Ciudad de México

En la capital, el contingente se manifestó desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia. La marcha fue organizada por Chalecos Amarillos México, en coordinación con el Congreso Nacional Ciudadano y Voces del Contrapeso.

En medio de la protesta hubo una riña entre los participantes debido a una parodia que se hizo del presidente. Y es que uno de los asistentes se subió al estrado y con una máscara de plástico con el rostro de López Obrador, señaló que se iba a realizar una «consulta a mano alzada» para decidir si renunciaba a la presidencia o seguía su mandato.

Aunque hubo quienes aplaudieron la parodia, otros aseguraron que esa no era la forma de exigir un cambio en el curso de la política nacional. Ante la situación, el contingente siguió su curso hasta el Ángel de la Independencia, donde concluyeron con un grito por México y exigiendo la renuncia del presidente.

Las protestas en los estados

En Guanajuato, alrededor de 300 personas salieron a las calles con pancartas en las que se podían leer mensajes como «fuera traidor» y «no partidos políticos». A la manifestación asistió el ex presidente Vicente Fox Quezada, uno de sus principales promotores.

En el lugar, la ciudadanía intentó correr del evento al ex mandatario. Luego de que una organizadora le solicitara por el megáfono que se marchara, él contestó «ni madres, no me voy, yo soy ciudadano y voy a participar».

A pesar de la negativa de los principales organizadores en dar inicio a la marcha ante la presencia de Fox, al final acabó marchando con ellos debido a que los asistentes pidieron consideración ante el fuerte sol que había a esas horas del día.

AMLO recuerda que el presupuesto del gobierno es para impulsar crecimiento, salud y educación. No darlo a favor unos cuantos por conveniencia de poder.

En Monterrey, Nuevo Léon, también se registró un contingente de cientos de personas, quienes se congregaron en la explanada de los Héroes para machar por las principales calles de la ciudad. El evento fue encabezado por Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano.

En el lugar la población apareció con pancartas en las que exigían juicio político contra López Obrador y lo señalaban de «traidor».

En Michoacán, la hermana del ex presidente Felipe Calderón, Luisa María Calderón, también se sumó a las protestas en el estado para exigir que López Obrador gobierno «conforme a derecho».

En Chihuahua, decenas de personas se congregaron en la Plaza de la Grandeza para expresar su rechazo al proyecto de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, además de manifestarse en contra del matrimonio igualitario.

En Cuernavaca, Morelos, decenas de personas marcharon del Calvario al Zócalo de la ciudad con mensajes que señalaban a López Obrador como un «ignorante» y le criticaban la disminución del presupuesto en el sector salud.

Finalmente, gente en el extranjero también se sumó a las protestas. Desde varios puntos en Estados Unidos, Canadá y Alemania se observaron pequeños contingentes que salieron a las calles con el mismo objetivo que el resto: conmemorar el año del supuesto «error electoral».

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---