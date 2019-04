Las cifras de la Cuarta Transformación

Por Omar Carreón Abud

La Crónica de Chihuahua

22 de abril, 15:21 pm

(El autor es Ingeniero Agrónomo, Coordinador de la Dirección Nacional de Antorcha Campesina y dirigente en Michoacán. Conferencista y autor del libro: Reivindicar la verdad)

​La violencia está en ascenso, azota a los mexicanos. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los meses de enero a marzo de este año constituyen ya el trimestre más violento de la historia de México, es decir, desde que se contabilizan los homicidios dolosos. La suma llega a 8 mil 493 muertes violentas en este año (un promedio diario de 94 muertes), lo que significa un aumento de 9.5 por ciento con respecto a las acaecidas durante el mismo período del año pasado con 7 mil 750 decesos que era considerado, hasta la aparición de estas nuevas cifras, el año más violento. En la propia Ciudad de México, los homicidios dolosos tuvieron un repunte durante el mes de marzo y lo colocaron como el mes más violento de todo el primer trimestre del año.

Suma y sigue. A fines del mes de diciembre del año pasado, el gobierno federal anunció una lucha sin cuartel contra el “huachicol”, contra el multimillonario robo de combustible que se transporta a diferentes puntos del país mediante ductos, los cuales se cerraron ocasionando desabasto de combustible en varias partes del país. No obstante, el escándalo mediático, a mediados de marzo, un comunicado de PEMEX daba a conocer que el total de tomas clandestinas en los ductos se había elevado de mil 46 que había en los dos primeros meses del año pasado a mil 565 en los dos primeros meses de este año, los meses más intensos de la campaña antihuachicol; el problema había crecido en un 50 por ciento.

​En el informe sobre los primeros 100 días de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la incidencia del delito de robo de combustible había pasado de 81 mil barriles diarios a 15 mil barriles, ello no obstante, Octavio Romero Oropeza, director general de PEMEX, había dicho tan sólo 20 días antes que el robo ascendía originalmente a 56 mil barriles y que había descendido a 8 mil. Nunca, nadie se ha tomado la molestia de explicar la diferencia. Por si no fuera suficiente, Petróleos Mexicanos acaba de reportar que durante el mes de febrero se perforaron mil 342 tomas clandestinas en su red de distribución, lo cual significa un aumento de 9.6 por ciento en comparación con el mismo mes de 2018, cuando fueron realizadas mil 224 perforaciones.

El robo de combustible no se explica porque simples ciudadanos le hagan un agujerito a un tubo, colecten el líquido en cubetas, lo transporten en camionetas y lo ofrezcan y vendan en la calle, se trata de bandas muy especializadas con protección oficial cuyos hurtos ascienden a miles de barriles (convoys de pipas y barcos), pero no hay ningún preso que sea un verdadero pez gordo. Parecen cobrar verdad las versiones que apuntan a que la campaña antihuachicol no era más que una cortina de humo, una medida demagógica.

Por segundo mes consecutivo, en el mes de marzo subieron los combustibles y llegaron a su máximo histórico. La gasolina Magna se elevó a 19.77 pesos por litro con un aumento de 47 centavos por litro en comparación con el precio promedio de enero, en un año, el precio de esta gasolina aumentó 2.22 pesos por litro. La gasolina Premium, por su parte, alcanzó, durante el mes de marzo, un precio promedio nacional de 20.81 pesos por litro, sufrió un aumento de 61 centavos por litro en un mes y 1.68 pesos por litro en comparación con marzo de 2018. Y, el precio promedio del Diesel llegó en marzo a 21.46 pesos por litro con un aumento de 12 centavos por litro con respecto al mes anterior, en un año, el incremento del Diesel fue de 2.81 pesos por litro. Estamos, pues, con cifras, ante otro importante incumplimiento de la Cuarta transformación. Más lo que se acumule esta semana.

Vamos al empleo. El IMSS informó que en marzo pasado se crearon 48 mil 515 empleos, lo que significa un aumento de 2.8 por ciento anual, no obstante, es el nivel de creación de empleos más bajo para un mes de marzo desde la crisis de 2010, es decir, este desempeño, se queda 49 por ciento por abajo del promedio de los meses de marzo de los pasados 10 años, en los que se generaron 94 mil 963 empleos, ello es el reflejo del bajo ejercicio del gasto público y de la incertidumbre de las empresas por el desempeño del nuevo gobierno. Y, aunque no parece muy cercano, se puede pasar de la desaceleración a una pérdida del número total de empleos.

¿Y los pobres de la tercera edad? Desde el pasado mes de enero se suspendió la entrega de mil 160 pesos bimestrales para las personas de la tercera edad y, a partir del pasado 1 de abril, la administración de la Ciudad de México canceló la entrega bimestral de la despensa equivalente a 2 mil 418 pesos y la mayoría de quienes obtenían ambos apoyos obtendrán ahora mil pesos menos, mientras tanto, no obstante, se encuentran sin apoyo alguno. La ejecución del programa Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores ha sido lenta y muy opaca y ha provocado confusión entre los beneficiarios.

La Cuarta transformación retiró el presupuesto a 9 mil 400 estancias infantiles en las que 330 mil mujeres trabajadoras dejaban a sus hijos, en Michoacán, existían 360, con lo que los niños afectados llegarían a 12,000. Asimismo, retiró el presupuesto a 5 mil comedores comunitarios argumentando el combate a la corrupción, en esos comedores se alimentaban 622 mil personas de muy escasos recursos que, por 10 pesos, comían un menú compuesto por chilaquiles, tortitas de verdura, pechuga asada, arroz, frijoles, ensalada y huevo; en Michoacán, los comedores cerrados son 460 que servían 120 comidas diarias cada uno por lo que, aproximadamente, los afectados son 50 mil personas de 74 municipios, 35 por ciento de los cuales son niños. El nuevo gobierno desapareció el apoyo Prospera que era entregado siempre por funcionarios gubernamentales y nunca por ninguna organización y, con ese apoyo en efectivo, desapareció también su componente de servicios de salud.

Todo esto está sucediendo en un país en el que habitan más de 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes en hogares que experimentan algún tipo de pobreza. El supuesto combate a la corrupción como sucedáneo del combate a la pobreza. Caso mucho más grave es el de las zonas indígenas en las que los menores alcanzan un 80 por ciento en condiciones de pobreza. Los niños y jovencitos entre cinco ¡cinco! y 17 años que trabajan son dos millones y medio (con un 89.6 por ciento de ellos que desempeña “labores no permitidas”). El 37 por ciento de ellos no asiste a la escuela y su situación empeorará ahora que sus padres ya no tengan Progresa ni precario servicio médico.

En fin, para consuelo de los pesimistas, otras importantes cifras: los legisladores de la Cámara de Diputados con gran mayoría del partido Morena en el gobierno, aprobaron 23 dictámenes para declarar diversos días nacionales. Ahora, es alentador saber que habrá: Día Nacional de la Vivienda (7 de febrero), Día del Deporte, la Actividad y la Salud física (6 de abril), Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes (9 de abril), Día Nacional del Glaucoma (Primer sábado de junio), Día Nacional de las Abejas (17 de agosto), Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano (21 de septiembre), Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos (9 de octubre), Día de la Nación Pluricultural (12 de octubre), Día Nacional de las personas sordas (28 de noviembre), Día Nacional de la Cultura Maya (21 de diciembre) y otras 12 que ya le perdono su enumeración al amable lector.

Todo ello no necesita un día de demagogia, necesita el año entero de lucha. No obstante, se aminoraría la burla sangrienta si entre todos esos días se hubiera incluido aunque fuera uno solo que fuera el Día Nacional del Combate a la Pobreza y se conmemorara con fecha de caducidad, sin demagogia y con presentación de resultados palpables. De lo contrario -y por lo visto y constatado- la pobreza avanzará incontenible, la lucha contra ella, también.

