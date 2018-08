Las 4 mentiras sobre el orgasmo femenino que nunca te atreviste a indagar

**La sexóloga explica que la vagina se divide en tres tercios. «El segundo y el tercero apenas tiene terminaciones nerviosas, por lo que los orgasmos vaginales no existen, sólo son clitoriales», aseguró.

19 de agosto, 12:33 pm

En el día del orgasmo femenino, la psicóloga y sexóloga española Nayara Malnero reveló en su canal Sexperimentando cuatro creencias sobre el placer de las mujeres que imperan en la sociedad actualidad, a pesar de estar desmentidas por los sexólogos.

En Youtube, Malnero ofrece información sobre los diversos temas de educación sexual y el vídeo de este 8 de agosto estuvo dedicado «a todos los hombres que desean conocer mejor a las mujeres y, sobre todo, a aquellas féminas que les hace falta conocerse y aceptarse un poquito mejor».

Según comenta Malnero, el desconocimiento sobre la sexualidad femenina continúa en pleno siglo XXI, ya que antaño se pensaba que el placer era sólo propiedad de los hombres. De ahí la importancia de promover la educación sexual en los colegios y las redes sociales.

«Hay mujeres que no tienen orgasmos»

La sexóloga explica que si bien es cierto y normal que existan chicas a las que les cueste un poco más que a otras llegar al orgasmo, esto no es una discapacidad. «El placer femenino depende de lo que más le guste a las mujeres, como mismo sucede con el hombre, y pueden tardar más en excitarse si no saben qué les gusta o si no lo hacen», aclaró.

«Es probable que estas mujeres tengan menos placer en el encuentro sexual y menos posibilidades de llegar al orgasmo», aseguró la especialista.

Malnero justifica esta ausencia de placer por la falta de experiencia, de autoconocimiento y por una pésima educación sexual. La creencia de que las mujeres no se masturban y no piden placer (ya que esto sólo corresponde a las de baja moral) se ha instaurado fuertemente en la sociedad y es una de las causas para esta problemática.

«Si sólo logras orgasmos clitoriales, tienes un problema»

Otra de las creencias es que la penetración es la vía principal para disfrutar de este momento sublime cuando «no es así». La sexóloga explica que la vagina se divide en tres tercios y la sensibilidad vaginal solo aparece en el primero, que sería la parte más externa.

«El segundo y el tercero apenas tiene terminaciones nerviosas, es decir que los orgasmos vaginales no existen, sólo son clitoriales», aseguró la especialista. Y esto conduce a la siguiente creencia errónea.

«Hay distintos tipos de orgasmos»

Malnero asegura que el clímax es una cuestión sicológica, y en el caso de la mujer tiene una relación indispensable con el clítoris. «Todos los orgasmos son clitoriales, ya que todo el placer está en clítoris», aseguró la especialista.

"De hecho es normal que la mayoría de las mujeres necesitan una estimulación indirecta o directa del clítoris, ya sea con las manos o con la pelvis de su pareja, por eso algunas chicas aluden haber sentido orgasmos con penetración, indicó.

«Algunas mujeres son multiorgásmicas y otras no»

Sobre esta creencia, la sexóloga aclara que como mismo todas las mujeres pueden tener orgasmos, «todas también pueden ser multiorgásmicas». Las féminas no tienen «período refractario», como sucede en el hombre desde el momento en que eyacula y vuelve a lograr una erección, explicó la española.

Esto se debe a que en la mujer la relajación después del orgasmo es mucho más paulatina y la sangre no vuelve tan rápido al resto del cuerpo. Por eso con una buena estimulación y una buena comunicación con la pareja puede darse la sensibilidad para varios orgasmos más. «De ahí que todas sean potencialmente multiorgásmicas», aseguró Malnero.

