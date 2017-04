La placita de Vallina, la estatua de Fuentes Mares y la fuente destruída

**Ese parque, lo donó Vallina tras uno de los típicos abusos de la oligarquía empresarial coludida con la oligarquía política.

La Crónica de Chihuahua

25 de abril, 16:00 pm

Hector Jaramillo

Aquí les va la historia, muy resumidita (¿eh?) de esa fuente:

La pusieron allá por los 90s. La pusieron junto con esa plazuelita que entonces se llamó «Plaza José Fuentes Mares» pues ahí estaba la escultura de nuestro querido escritor. Luego no sé si sigue conservando ese nombre ya que la escultura a Fuentes Mares la pasaron enfrente, al parque llamado «Parque Vallina».

Ese parque, lo donó Vallina tras uno de los típicos abusos de la oligarquía empresarial coludida con la oligarquía política: Antes estaba ahí una casa que, entre otras funciones, tuvo la de ser el Insituto Chihuahuense, antes de que la tiraran. Era una casa hermosa de cantera, con barandal de cantera, de toda la cuadra, que hacía un juego hermoso con las casas de enfrente, entre ellas la Quinta Gameros.

Pero a Vallina, muy visionario el empresario, se le ocurrió hacer ahí un hotel.

Obviamente para aprovechar la belleza del paseo, valiéndole madre la conservación del centro. Obviamente el INAH fue cómplice de haber tirado la casa,y obviamente también fue cómplice la administración municipal de entonces. Total tiran la casa y después (todo al revés como es la obligación de hacerlo a estas gentes) hacen un estudio de suelo y se dan cuenta de que es imposible poner ahí un hotel pues las redes del agua están saturadas con el agua que usa la YMCA. Así que el hotel se aborta y dejan ahí un lote baldío que duró muy bonito durante años en forma de escombro.

Luego Vallina, dadivoso, hace el parque que ostentosamente lleva su nombre, y que hace un par de años adornaron con una bella estatua de ese señor, como en homenaje a haber tirado la casa centenaria.

Ah, pero estaba hablando de la escultura de Fuentes Mares: como dije, esa escultura la cambiaron de la pequeña Plaza Fuentes Mares al Parque de Enfrente, el Parque Vallina, que todavía no tenía la escultura de Vallina. Ahí la escultura de Fuentes Mares lucía hermosa (y esto no lo digo con ironía) bajo los árboles, sentado, mirando hacia la Quinta. Pocas esculturas en Chihuahua tan bonitas como la de Fuentes Mares, que yo creo que estaba tan bonita ahí, que no lo pudieron soportar nuestras autoridades, así que la pasaron a Wallmart «Fuentes Mares».

A DON JOSÉ FUENTES MARES LO PUSIERON DE CUIDADOR DE CARROS

Don José Fuentes Mares se estuvo muchos años, muchos, funcionando como cuidador de carros en el estacionamiento de Wallmart, entre cables de alta tensión, y acompañado por un fiel semáforo. Mucha gente en los tres o cuatro últimos años se quejó de traer a Fuentes Mares de cuidador de carros, así que lo pasaron de nuevo al Paseo Bolívar, donde seguramente el alcalde en turno le encargó a un ingeniero de obras públicas que le hiciera una bonita base que parece una especie de mojón cuadrado, acompañado de una banca malhecha, sin sombra, y de una plancha de cemento que funge de placa explicativa, quedando don José mirando hacia la callecita 2a, con las antenas de los taxis a manera de marco, y de fondo los gigantescos carteles promocionales de Telmex.

Y LA PLACITA PERDIÓ SU FUENTE: ¿QUÉ VAN A PONER AHÍ?

Y la placita pues nada, que ahora pierde su fuente. Me imagino que la tiraron para poner algo más bonito y embellecer más la zona, como lo han estado haciendo desde hace 30 años hasta la fecha. Propongo que pongan ahí toda una serie de estatuas de los alcaldes chihuahuenses, estatuas que claro que se merecen.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---