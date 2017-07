La normal de Maravatío me enseñó a luchar: Daniel Pedraza Román

24 de julio

Maravatío, Mich.- Fueron más de 64 los alumnos de la escuela normal “Maestro Aquiles Córdova Morán” los que este año lograron firmar sus actas de examen el mismo día que estos fueron presentados, logrando así acortar los trámites oficiales para concluir su titulación.

“Durante mucho tiempo nuestra escuela se vio inmersa en problemas de documentación por trabas que se ponían por parte de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), pero este año hemos logrado superar ese problema y hoy entregamos a una nueva generación con toda su documentación que será entregada en tiempo y forma”, dio a conocer Violeta López Tovar, subdirectora de la institución.

Alumnos de bajos recursos que durante toda su trayectoria en la institución lucharon por concluir sus estudios, el día de hoy, al ver sus metas cumplidas agradecen al Movimiento Antorchista la oportunidad de cumplir con el sueño de volverse maestros formadores de generaciones nuevas.

Daniel Pedraza Román, egresado de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas es originario de Santiago Puriatzícuaro y proviene de una familia humilde donde su padre se dedica a la construcción y su madre es ama de casa.

“’Por la formación del nuevo maestro para la creación del hombre nuevo", es el lema de nuestra escuela y creo que tiene mucho trasfondo, porque uno se está formando para ser transformador de personas, y queremos cambiar el tipo de sociedad para que los jóvenes se formen con una visión amplia de solidaridad colectiva, los alumnos deben aprender a luchar y la normal a mi enseñó a pensar y me enseñó también a luchar por las cosas que son justas”, comentó en entrevista Pedraza Román.

Por otro lado, López Tovar, comentó que desde su formación hace 23 años, la escuela normal de Maravatío surgió como una alternativa para que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad de concluir sus estudios. “La escuela normal trata de seguir el proyecto educativo que propone el Movimiento Antorchista, el cual está basado principalmente, en ofrecer a los jóvenes una educación integral, que logre formarlos como personas nuevas capaces de sentir el dolor ajeno como propio”, agregó López Tovar.

“A mi la escuela normal me permitió seguir estudiando, pues económicamente no podía solventar los gastos que la educación exige ahora en México. Aquí conocí al Movimiento Antorchista y su proyecto educativo, el cual es muy amplio, pues ha logrado llevar educación a colonias o comunidades que por su lejanía con las capitales o por ser de un sector muy pobre no tienen la oportunidad de continuar con sus estudios”, comentó la alumna Martha Yanira Avilés Ortega, egresada de la licenciatura en preescolar.

“Queremos que la comunidad se entere que aquí hay una alternativa de educación diferente, que los que egresamos de esta escuela salimos con una educación integral que nos hace gente más capaz ante las adversidades por las que atraviesa la educación en México”, finalizó Avilés Ortega.

