La noche que Marlon Brando dejó en ridículo a Hollywood (y rechazó el Oscar)

* “Cuando fui nominado por El Padrino me pareció absurdo ir a la ceremonia. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos a lo largo de seis décadas."

14 de diciembre, 18:26 pm

El actor ninguneó la estatuilla obtenida por ‘El padrino’ debido al maltrato de los indios nativos estadounidenses por parte de la industria del cine. Un episodio que provocó uno de los desaires más comentados de la historia de los premios de la Academia de Hollywood.

La gala en cuestión se celebró el 27 de marzo de 1973. Brando ya había avisado que no asistiría al evento y que en su representación vendría la activista pro derechos de los indios y aspirante a actriz Sacheen Littlefeather, pero no dijo nada sobre la decisión de rechazar el Oscar en caso de resultar ganador.

La sorpresa vino cuando Roger Moore y Liv Ullman se presentaron en el escenario para entregar el galardón. Ullman leyó el nombre de Brando escrito en el sobre y en ese momento las cámaras recogieron cómo Littlefeather, vestida con traje tradicional de india norteamericana, se dirigía con rostro serio hacia el escenario.

Moore le ofreció amablemente el Oscar pero la actriz rehusó sostenerlo con un gesto que dejó a todos desconcertados. Tenía delante a ochenta y cinco millones de espectadores viendo la gala por televisión. Acto seguido pronunció el siguiente discurso: “Saludos. Me llamo Sacheen Littlefeather. Soy una Apache y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses. Esta noche vengo en representación de Marlon Brando y me ha pedido que les diga, en un discurso muy largo, que ahora no puedo compartir con ustedes por falta de tiempo, pero que después voy a compartir con la prensa, que lamentablemente rechaza este generoso galardón.Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica. Disculpen (se escuchan aplausos y abucheos por parte del público) . Y en la televisión y las películas reemitidas. Les agradezco en nombre de Marlon Brando”.

La activista contó posteriormente que unos hombres tuvieron que impedir que un enfurecido John Wayne, figura mítica del western, saliera de entre bastidores y se la llevara a rastras después de escuchar sus palabras. Howard W. Koch, productor de la gala, ya había advertido previamente a la mujer que su discurso no durara más de un minuto o haría que la arrestasen.

Littlefeather, a la salida de la gala, recitó el discurso completo de Brando ante los medios, que lo publicaron al día siguiente. “Cuando fui nominado por El Padrino me pareció absurdo ir a la ceremonia. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos a lo largo de seis décadas, mientras en aquel momento doscientos indios se hallaban sitiados en Wounded Knee”.

El actor se refería así al asedio que tenía lugar en ese pueblo de Dakota del Sur. Y es que, semanas antes de los Oscar, el 27 de febrero, varios indígenas tomaron Wounded Knee para quejarse de que el Gobierno de Estados Unidos nunca había cumplido con los tratados que había contraído con las tribus indias y exigir una renegociación. De hecho, Wounded Knee ya había sido el 29 de diciembre de 1890 el escenario de una masacre en la que más de cien miembros de la tribu Lakota, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por la caballería del Ejército.

Algunos de los nativos que estaban sitiados en ese pueblo en 1973 recordaron años más tarde que lo que pasó en la ceremonia de los Oscar les dio la vida y lograron que la prensa acudiera al lugar para informar de lo que realmente estaba pasando. Y todo gracias al apoyo de Marlon Brando. Sin embargo, muchos compañeros de profesión afearon su actitud, como Charlton Heston o Clint Eastwood.

