La falta de insumos en los hospitales es un peligro para los mexicanos

**En esta cuestión de la falta de equipo e instrumental, de infraestructura hospitalaria, de preparación del personal; de la lamentable escasez de insumos de salud, Andrés Manuel López Obrador debe responder al llamado del personal de salud.

La Crónica de Chihuahua

13 de abril, 10:54 am

Lenin Nelson Rosales Córdova

Los casos dados positivos por el covid-19 en nuestro país hasta la fecha reciente siguen en aumento; con datos estadísticos dados por la Secretaria de Salud, con fecha del 12 de abril de este año, están de esta manera: Ciudad de México 1,117, Estado de México 498, Jalisco 150, Puebla 243, Nuevo León 119, Yucatán 103, Tabasco 143, Quintana Roo 216, Guanajuato 81, Coahuila 156, Aguascalientes 55, Baja California 278, Querétaro 57, Veracruz 73, Sinaloa 214, San Luis Potosí 51, Michoacán 50, Hidalgo 52, Sonora 65, BCS 102, Guerrero 56, Oaxaca 43, Chiapas 43, Tamaulipas 53, Durango 16, Chihuahua 61, Morelos 44, Nayarit 22, Zacatecas 13, Campeche 19, Tlaxcala 40, y Colima 7; la cifra total en el país es de 4,661 casos; de la cifra mencionada, 442 son casos confirmados en las últimas horas y 296 son de decesos.

Mientras el coronavirus Covid-19 se expandía a lo largo y ancho del país, López Obrador seguía recomendando las mismas precauciones y medidas que se deben de tomar ante esta pandemia. En su memorable conferencia “mañanera” (no se nos olvida todavía) del 1 de abril, dijo el presidente: “Estoy seguro que vamos a poder resolver esto pronto, si seguimos actuando de manera profesional; les digo a los mexicanos y me gustaría mucho decirles: Que sepan de manos de quiénes están, y que conozcan la trayectoria medica-científica de los que están a cargo de la estrategia”. Para el combate del covid-19, tenemos especialistas en salud y epidemiologia. No tengo duda alguna de los especialistas que están a cargo de la estrategia para combatir el coronavirus.

Mi pregunta es: ¿se podrá combatir el Covid-19 si no hay insumos en los hospitales? El día lunes 30 de marzo de este año, empleados del IMSS del Hospital Morelos de la capital de Chihuahua se manifestaron para solicitar a las autoridades correspondientes más insumos para poder atender a los posibles pacientes de coronavirus, ya que no cuentan con herramientas suficientes para procesar debidamente a quienes lleguen con los síntomas. Además, solicitaban insumos urgentemente, ya que 3 de sus compañeras de trabajo presentaban síntomas de Covid-19, y sin embargo no se habían hecho la prueba por falta de materiales. En entrevista con el periódico digital “Zona Franca”, Gloria, enfermera del Hospital General en Chihuahua, denunció que no cuentan con guantes, caretas, batas, ni protocolos para atender la emergencia. “No nos han abastecido, lo que han hecho es que ponen gel alcoholado, te dan tu cubrebocas, te recomiendan el lavado de manos, pero en días pasados batallábamos hasta para lavarnos las manos, no había siquiera jabón. Lo que está pasando es que entre los mismos compañeros llevan sus guantes, su jabón, su gel alcoholado, que, si bien lo vemos, el gel finalmente es bactericida y nosotros estamos tratando con un virus”, esas fueron las palabras de la enfermera Gloria. Agregó lo siguiente: “Todos tenemos miedo, sabemos que corremos un riesgo grandísimo. Entendemos que es nuestro trabajo y que alguien lo tiene que hacer, pero aquí, lo que es difícil para nosotros entender o es injusto, es que nos exigen hacer nuestro trabajo por la naturaleza de nuestra profesión, y sin embargo no nos protegen; es tan valiosa la vida de las personas que atendemos como la de nosotros”. Debido a la falta de materiales desde el pasado 23 de marzo, médicos y enfermeros se han manifestado en varios estados de la república, entre los que se encuentran Aguascalientes, Baja California, Colima, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Ciudad de México y Chihuahua. En la mayoría de las protestas, el personal de salud coincide en la misma denuncia: “Que no hay insumos suficientes para desempeñar su labor; tales como cubre bocas de alta eficiencia N95, trajes tipo Tyvek con capuchas, gogles, guantes y caretas que cumplan con los estándares de la salud”. En una primera encuesta realizada al personal sanitario en México sobre deficiencias materiales y logísticas para la atención clínica a la pandemia, que se aplicó a 373 trabajadores de hospitales del IMSS, ISSSTE y otros del Sector Salud, se reveló que en los hospitales faltan insumos básicos. El 83.30 por ciento del personal médico encuestado aseguró que faltan mascarillas, el 71.90% señaló que faltan guantes y el 56.70 por ciento gafas protectoras. A su vez el 43 por ciento de 373 de los consultados aseguró que su hospital no cuenta con un protocolo de atención y el 58 por ciento declaró no haber recibido capacitación para atender casos sospechosos o confirmados de Covid-19. La falta de insumos en los hospitales es un peligro para miles de mexicanos.

¿Qué medidas está tomando el gobierno federal para resolver las deficiencias señaladas y denunciadas? En estos tiempos de pandemia por el Covid-19, las principales personas que se encuentran en riesgo y peligro por padecer el virus son las enfermeras y médicos, ya que son ellos quienes llegan a tener contacto directo con los que padecen o presentan los síntomas. Es por ello que el gobierno federal tiene la obligación de resolverle a los hospitales esas exigencias, para que puedan atender esta pandemia. Porque no solo se trata de tener en el gobierno especialistas en salud pública, en epidemiología etc., para implementar las estrategias y medidas que se van a tomar, como él (el presidente) lo presume en sus conferencias de prensas. También es necesario que exista el material y la herramienta suficiente para poder tratar el caso. Pero la actual y lamentable situación no es de sorpresa, ya que tenemos un gobierno que “presume” de lo que dice que hace y no lo que realmente hace. A López obrador no le interesa realmente la vida de los mexicanos, le interesa dejar bien (bien en la apariencia que logre con mentiras) a su gobierno y a su partido Morena, y a lo largo de su sexenio lo ha demostrado con hechos. Por mencionar sólo unos ejemplos: eliminó el programa Prospera y no lo ha podido sustituir suficientemente con ninguno de sus nuevos programas; desapareció sin misericordia las estancias infantiles, el Procampo (y tampoco lo ha podido sustituir de manera suficiente, pero ni siquiera aspira a ello); se deshizo del Seguro Popular y creó (es un decir, porque sólo ha estado improvisando y con ello desgraciando la salud y la vida de los antiguos beneficiarios) el odiado INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), programa que en vez de mejorar y atender de una manera más eficiente a la ciudadanía, resultó peor que el viejo Seguro Popular. Como lo afirma el muy acertado dicho popular, nos dieron "gato por liebre”.

En esta cuestión de la falta de equipo e instrumental, de infraestructura hospitalaria suficiente, de preparación en general del personal; de la lamentable escasez de insumos de salud, Andrés Manuel López Obrador debe responder con carácter de urgencia el llamado del personal de salud, porque si no lo hace así, estaría poniendo en peligro la vida de miles de mexicanos, en una medida mayor a como ya lo está haciendo.

