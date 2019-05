La desaparición de Prospera es una traición a los pobres: Hermelinda Castillo

**Afectadas de los municipios de Mecayapan, Soteapan, Tatahuicapan, Hueyapan y Acayucan se manifiestan en la delegación regional de la Secretaría de Bienestar.

13 de mayo, 10:35 am

Huazuntlán, Veracruz.- Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, desapareció el programa Prospera, en su lugar se creó el programa de Becas «Benito Juárez» que se entregará a todos los jóvenes de preparatoria, lo que deja fuera a miles de familias que eran beneficiadas del Prospera y que por ahora no recibirán nada por no tener hijos en este nivel educativo.

En algunos municipios de la zona sur del estado, particularmente en la sierra de Soteapan, una de las regiones con más pobreza, se ha despertado la inconformidad de las familias a las que han dejado fuera de estos programas.

Precisamente en la localidad de Huazuntlán, perteneciente al municipio de Mecayapan (uno de los más pobres de la entidad) las señoras Macaria Morales Santiago de 51 años, y Hermelinda Castillo Gómez de 37 años, ambas ex beneficiarias de PRÓSPERA, compartieron su preocupación.

Hermelinda Castillo refiere con indignación, que es un hecho que ya no existirá el apoyo de PROSPERA, les han dicho que en caso de que se reactive otro apoyo, será para un número reducido de familias.

“Es cierto que el apoyo no era gran cosa, pero en una zona como esta donde casi no hay trabajo y la mayor parte de la gente tiene que vivir del campo o emigrar, el apoyo de PROSPERA servía para sacar adelante a los hijos en la escuela, pues se les daba a todos, ahora solo será a los de prepa y si no tenemos hijos que cursen ese nivel, pues ya no habrá apoyo. El Gobierno de López Obrador pidió que se le apoyará, porque cuándo él estuviera en el cargo, los apoyos llegarían para la gente pobre, ahora vemos que lo ha quitado, está traicionado a los pobres.«Macaria Morales dijo que, los»Servidores de la Nación«han visitado a algunas personas que tenían el apoyo, pero que hasta ahora no se han hecho reuniones en los pueblos para explicarles con detalle la situación, a pesar que desde diciembre pasado no les ha llegado el pago, por otro lado dice que hay casos, en donde a algunas personas les han estado entregando órdenes de pago para cobrar el apoyo, aunque el número por comunidad varía de entre 15 a 60 personas, al tiempo que afirma que los apoyos son variados,»algunos les pagan $500 y a otros hasta $7,000, hay gente incluso a la que han engañado, les dan la hoja para que cobren pero cuando llegan al BANSEFI resulta que la cuenta esta en ceros«.»Hasta ahorita no sabemos en qué situación vamos a quedar, nadie nos ha explicado bien, hay mucha confusión, nos dicen que ya no habrá apoyo, otros nos dicen que sí darán otro nuevo programa, pero no vemos nada claro. Tampoco nos han dicho porque a algunas personas les están dando esas hojas para cobrar y porque a la mayoría no. Yo creo que es con fines partidistas, a varias a las que les ha llegado su orden de pago hacen propaganda en favor de MORENA".

También, hicieron mención del monto que las madres de familia recibían para alimentación que constaba de $950 y que con el nuevo programa de becas ya no existirá, "los recursos que nos llegaba, nos servía para comprar comida, maíz y frijoles, lo más necesario para la familia” dice consternada Morales Santiago.

Las entrevistadas están organizando a más afectas por la desaparición de este programa, y se están sumando a la lucha con el Movimiento Antorchista en la zona sur, pues ellas dicen que hasta el momento es la única organización que está encabezando esta demanda. El martes 14 de mayo a las 10 am, se manifestarán en la delegación de la Secretaría del Bienestar en Acayucan, junto a afectadas de Soteapan, Tatahuicapan, Hueyapan y Acayucan.

