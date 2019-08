La cerrazón en Guadalupe impide atender necesidades de obra pública: Antorcha

**El 45 aniversario de Antorcha en SLP es de denuncia contra gobiernos intolerantes y represivos como el de Guadalupe.

La Crónica de Chihuahua

1ro de agosto, 15:31 pm

Guadalupe, Zac.- La política implementada por el gobierno de Guadalupe a cargo de Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal, impide la atención de las necesidades de orden social en términos de la construcción de obra pública.

De acuerdo con Osvaldo Ávila Tizcareño, dirigente antorchista se presentaron alrededor de 3 mil solicitudes a título individual que incluyen obras como drenaje sanitario, agua potable, arreglo de calles, instalación de banquetas, becas estudiantiles, despensas alimentarias, material para el mejoramiento de vivienda, etc., sin embargo hasta la fecha no se tiene respuesta positiva.

Por tal motivo, esta mañana se presentaron nuevamente en la alcaldía siendo atendidos por Cesar Artemio González a quien reclamaron que las reuniones quincenales con los titulares de las secretarías no tienen sentido, pues a 11 meses del arribo de la administración no hay voluntad de resolver las demandas alegando que no hay recursos por el endeudamiento de administraciones pasadas. En este ambiente llega Antorcha a su 45 aniversario que festejará en SLP., el 11 de agosto, que será una denuncia contra gobiernos intolerantes y represivos como el de Guadalupe.

Ante esta problemática adelantaron que el próximo 15 de julio, día del informe oficial, ser realizará un evento alterno donde expondrán que el desconocimiento de la ley, la persecución política y la no solución empeoran las condiciones de vida de los guadalupenses que sufren falta de alumbrado público, el mal servicio de recolección de basura, baches en vialidades y ausencia total de obras de urbanización en la cabecera municipal y comunidades de Guadalupe.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---

Publica tu opinión aquí: ¿Quién es usted? Su nombre Su dirección de correo electrónico Su mensaje Texto de su mensaje (obligatorio) Este formulario acepta atajos SPIP [->url] {{negrita}} {cursiva} <quote> <code> código HTML <q> <del> <ins> . Para separar párrafos, simplemente deje líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío : Por favor, deje este campo vacío :