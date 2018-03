La Sierra de Chihuahua, bajo control del Estado: Aparicio

**El director de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio, aseguró que “Al tener bajo control, me refiero a que los habitantes y turistas pueden realizar su vida normal, ya no les cobran derecho de piso, ya no hay toques de queda, ni retenes”.

La Crónica de Chihuahua

22 de marzo, 11:33 am

Chihuahua, Chih.- Óscar Aparicio, director de la Comisión Estatal de Seguridad aseguró que después de esfuerzos y coordinación, la sierra de Chihuahua está bajo control y que los ciudadanos pueden hacer su vida normal.

En entrevista que concedió previo a la inauguración de la mini ciudad en la Pistolas Meneses, Aparicio señaló que gracias al esfuerzo de los agentes y la coordinación con diferentes corporaciones policiacas, ahora sí pueden decir que recuperaron la tranquilidad y que está bajo control la zona serrana de Chihuahua.

“Al tener bajo control, me refiero a que los habitantes y turistas pueden realizar su vida normal, ya no les cobran derecho de piso, ya no hay toques de queda ni retenes”, dijo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---