La FNERRR se solidariza con Tabasco

Es urgente que quienes estemos en condiciones de tenderle la mano a nuestros hermanos de Tabasco, lo hagamos.

La Crónica de Chihuahua

1ro de diciembre, 11:14 am

En días recientes, el Servicio Meteorológico anunció que las lluvias en Tabasco continuarán y que crecerán los caudales de ríos y arroyos. La situación es lamentable, pues los tabasqueños sufren ya las afectaciones de los huracanes “Iota” y “Eta”; hay 302 mil personas habitando bajo el agua, la mayoría de ellas no tiene ropa ni comida, pues la inundación se llevó todas sus pertenencias. Al respecto, los gobiernos federal y estatal no han reaccionado, han pasado dos meses desde que comenzaron los desastres naturales y no hay ayuda ni de despensas por parte de López Obrador.

Es urgente que quienes estemos en condiciones de tenderle la mano a nuestros hermanos de Tabasco, lo hagamos. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) ha organizado centros de acopio en todas sus casas del estudiante a nivel nacional, para llevar ayuda a las zonas más afectadas de aquel estado.

Exhortamos a toda la población a donar alimentos no perecederos, ropa, zapatos, cobijas y artículos sanitarios (cubrebocas, caretas, gel antibacterial o papel higiénico). Asimismo, todos los estudiantes afiliados a la FNERRR denunciamos la negligencia e insensibilidad del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y del gobierno estatal de Tabasco encabezado por Adán Augusto. Exigimos que dichas instancias gubernamentales pongan manos a la obra para salvar de la desgracia a la población más afectada del sur del país.

Contacto:

Facebook: /FNERRRNACIONAL

Twitter: @FNERRRCENTRAL

Correo: prensafnerrr@gmail.com

