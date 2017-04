Kate del Castillo asegura que no quiere actuar en películo de «El Chapo»

**Sin embargo, y como para no quedar afuera del negocio, continúa con la idea de producir el filme.

30 de abril, 12:30 pm

Kate del Castillo resaltó que no le interesa actuar en la película de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pese a que continúa con la idea de producir el filme.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para Imagen Televisión, comentó que durante la reunión con Guzmán Loera habló de su papá, ya que “El Chapo” admira al actor Eric del Castillo.

"Hablamos de su mamá, de mi papá (…), tiene una admiración a mí papá, hablamos de su mamá, hablamos de sus hijos (…), hablamos de la industria de cine”, detalló.

La actriz detalló que su primer contacto con “El Chapo” fue por correo electrónico, por medio de los abogados del Guzmán Loera.

Me mandaban emails y eso, pero yo no los leía muy seguido, de hecho no leo muy seguido mis emails, cuando lo leí no sabía quién era porque no se presentaron conmigo (…), se presentaron después de varios emails, y fue cuando me enteré que eran ellos”, explicó.

«Instantáneamente llamó mi atención (…), pensé qué quieren, el señor estaba en la cárcel en ese momento, entonces, qué raro, qué querrán, serán o no ellos, y tenía mucha curiosidad”, agregó.»La actriz aclaró que ella no invitó a Sean Penn al proyecto de realizar una película para “El Chapo”.

Yo no lo invité, lo invitó Sulichin, porque ha trabajado con él y son amigos de hace tiempo (…), él fue el que lo trajo, él fue el que lo quiso meter al proyecto”, dijo.

