Juez vincula a proceso a Karla Jurado Bafidis por peculado

**Autorizó cuatro contratos por 246 millones de pesos a empresas que simularon la prestación de servicios y la adquisición de un software para la dependencia.

La Crónica de Chihuahua

14 de junio, 21:00 pm

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado acreditó ante el Juez de Control que Karla Areli Jurado Bafidis, ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, autorizó cuatro contratos por 246 millones de pesos a empresas que simularon la prestación de servicios y la adquisición de un software para la dependencia.

En esta causa penal por el delito de peculado, el Ministerio Público presentó elementos incriminatorios contenidos en la Carpeta de Investigación 780/2017, para establecer que la imputada, en calidad de coautora, firmó las actas de adjudicación directa y autorizó los pagos que generaron el desvío de los recursos del erario.

Mismos hechos por los que actualmente se encuentran vinculados a proceso bajo medidas cautelares de prisión preventiva, Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación Cultura y Deporte, Gerardo VillegasMadriles, ex Director General de Administración de la Secretaria de Hacienda y Antonio Tarin., ex Director de Adquisiciones.

La investigación ministerial establece que con reparto de funciones, los imputados participaron en el diseño y ejecución del delito que consistió en “la contratación de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como en la adquisición de un software” para distraer la fuerte suma de dinero.

Los cuatro contratos fueron autorizados los días 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2016, y cuyos pagos millonarios se hicieron el 06 de abril de 2016.

Contrato SHAD/078/2016, relacionado con talleres para padres nivel preescolar y primaria por 55 millones de pesos a la empresa Servicios y Asesorías Samex S.C.

Contrato SHAD/079/2016 por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad por un monto de 55 millones de pesos dirigidos a Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V.

Contrato SHAD/080/2016 por un curso sobre medio ambiente por la cantidad de 46 millones de pesos a servicios y asesorías SISASS S.A de C.V.

Contrato SHAD/070/2016 por la planeación, diseño e implementación de software denominado Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal por la cantidad de 90 millones de pesos a Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V.

En la audiencia celebrada el día de hoy, la Juez determinó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público fueron suficientes para acreditar la presunta responsabilidad de Karla Areli Jurado Bafidis, en el desvío de recursos, ilícito por el que la vinculó a proceso y fijó un plazo de cuatro meses para que concluyan las investigaciones.

