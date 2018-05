Juárez: refrendan antorchistas del Norponiente la tarea de crecer y desarrollar su lucha

**Ahora, el municipio de Tecomatlán es reconocido mundialmente por ser un ejemplo de desarrollo sustentable, y así igualmente, otros municipios en el país con gobiernos antorchistas, muestran a los ojos de todo el mundo que Antorcha sí sabe gobernar.

La Crónica de Chihuahua

24 de mayo, 11:59 am

Ciudad Juárez, Chih.- Antorchistas de la zona Norponiente de la ciudad, se reunieron para revisar el trabajo de gestoría en los niveles federal, estatal y municipal, así como la tarea del 1x1x1 para hacer crecer a la Organización de los pobres de México. Asistieron los plenos antorchistas (dirigentes comunales) de 25 colonias de esta zona, que con entusiasmo recibieron la visita del Comité Estatal de la organización, encabezado por Lenin Rosales Córdova, así como de los dirigentes antorchistas de los municipios de Parral, Jiménez, Delicias, Chihuahua capital, Bocoyna, Guerrero y Cuauhtémoc, para convivir con sus compañeros de Juárez.

Asimismo, en esta reunión, los antorchistas recibieron a Lilia Merodio Reza, candidata del PRI a diputada federal por el distrito 3 de Juárez, quien reconoció el trabajo de la organización en favor de los más necesitados, la tradición de lucha y la entrega de los integrantes en cada una de sus tareas. Dijo que estaba enterada del trabajo de los diputados federales antorchistas, quienes realizan labor de gestoría a nivel nacional, y les anunció que, de llegar a la diputación, contaran con una aliada más en el congreso para la gestión de recursos para las obras necesarias de los juarenses organizados.

La dirigente municipal, profesora Julieta Ávila Arenas, dio la bienvenida a todos los asistentes, ratificando el compromiso de los plenos antorchistas de no bajar la guardia y realizar sus tareas de difusión y organización para alcanzar la conciencia en los integrantes del Movimiento, de que el único cambio verdadero para las mayorías debe ser obra del pueblo educado, organizado y sobre todo en lucha por mejorar sus condiciones de vida.

Ávila Arenas reprobó la actitud de los políticos que sólo buscan a la gente cuando necesitan votos pero que una vez en sus puestos, se olvidan de compromisos y promesas y no sólo no resuelven, sino que algunos ya ni siquiera reciben a los peticionarios. “Por eso, en el Movimiento Antorchista vamos a apoyar a los candidatos que se acerquen a la gente con el interés de comprometerse a resolver las demandas para mejorar las condiciones de vida en las colonias, y no solo los apoyos individuales, pues éstos no tiene efecto permanente, son más fugaces y, como cuestan menos, es lo que acostumbran a ofrecer los candidatos”. Se llegó la época electoral, los tiempos de las campañas, y el antorchismo juarense debe permanecer unido, sólido como una roca, para hacer sentir el peso de su importancia numérica y ser tomados en cuenta por los candidatos a los diferentes puestos de elección popular; además, agregó, los antorchistas juarenses no están solos, son parte de los más de tres millones de antorchistas a ivel nacional.

En esta reunión, el Ingeniero Lenin Rosales Córdova resaltó la importancia del trabajo antorchista a favor de los que menos tienen no sólo en tiempos electorales, sino todos los días, porque las necesidades y carencias de la gente no dan tregua un solo día, y en la lucha antorchista el enemigo a vencer es la pobreza. “Antorcha lleva combatiendo la pobreza 44 años, y en esos años de lucha tenaz, los fundadores de la organización que fueron 30 en el estado de Puebla, conquistaron la Presidencia Municipal y ahora el municipio de Tecomatlán es reconocido mundialmente por ser un ejemplo de desarrollo sustentable, y así otros municipios en el país con gobiernos antorchistas, han alcanzado un gran desarrollo, mostrando a los ojos de todo el mundo que Antorcha sí sabe gobernar”.

En eso radica –argumentó el líder de los antorchistas en el estado-, la importancia de las tareas de organización y de crecimiento, porque ahora la lucha antorchista no es sólo por apoyos, obras o servicios, sino que se debe hacer crecer a la organización lo suficiente para que se convierta en un partido político y pueda conquistar el poder de la nación, conquistar la presidencia de la república. Agregó que los antorchistas que ya han ocupado cargos como funcionarios públicos han demostrado que sí hay otra forma de gobernar, beneficiando al pueblo trabajador, a los que menos tienen, porque un gobierno del pueblo es el único que va a gobernar con justicia para todos.

Mientras ese momento llega, prosiguió Lenin Rosales, hay que aplicarnos en realizar las tareas para que se haga posible, hay que unirnos también en las votaciones y no desbalagarnos, hay que hacer sentir el poder del voto antorchista en todos los niveles, a nivel nacional, todos los antorchistas deben estudiar detenidamente las razones para votar por José Antonio Meade, para emitir un voto razonado, informado y convencido. Invitó a los antorchistas a redoblar esfuerzos en esta zona de la frontera, “pues las condiciones de vida del pueblo muestran a gritos la necesidad de un cambio, pero solo el pueblo pobre organizado y educado puede conseguirlo”.

En su turno, la candidata Lilia Merodio hizo mención de las obras que como senadora ha llevado a diferentes localidades del estado, pero principalmente a Ciudad Juárez: obras de infraestructura deportiva, parques, centros comunitarios y otras similares para ayudar a elevar la calidad de vida de las localidades. Con el compromiso de cumplir su palabra, Merodio Reza revisó las peticiones de los antorchistas para tenerlas en cuenta y trabajar en ellas, buscando los medios necesarios para resolverlas, pues argumentó que tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia, y por ello solicitó la confianza y el voto de los presentes para ganar en esta contienda que cada vez está más próxima.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---