"Irma Eréndira Sandoval fue señalada por un enriquecimiento patrimonial": PRD

**La bancada del PRD, a cargo de Verónica Juárez, se pronunció en San Lázaro paral exigir que Irma Eréndira rinda cuentas sobre todos los actos de corrupción que encubrió, con lo que se convirtió en cómplice y en promotora de la impunidad.

La Crónica de Chihuahua

23 de junio, 06:08 am

Abigail Cruz Guzmán

Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que “si el interés del presidente López Obrador por combatir la corrupción es genuino, debe ordenar una investigación contra Sandoval por sus actos de omisión y encubrimiento durante su gestión”.

Las dirigencias nacionales del PAN, PRD y MC exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, iniciar una investigación contra la ahora exsecretaria de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, por las irregularidades que cometió durante su paso en esa dependencia, como fue la “omisión y el encubrimiento”.

El líder perredista dijo que Irma Eréndira incurrió en la exoneración de personajes cercanos al círculo presidencial que estaban acusados por incongruencias en sus declaraciones patrimoniales -ejemplo, el caso de Manuel Bartlett- o peculado y abuso de autoridad -como ocurrió con Jesús Seade-. Además, ignoró el elevado índice de contratos por adjudicación directa que emitió el actual sexenio, a pesar de que la Constitución establece que este método es solo una excepción a la licitación pública.

“El presidente López Obrador quiere hacer una consulta sobre exfuncionarios de sexenios anteriores que costará más de mil millones de pesos, en lugar de combatir la corrupción de su propio gobierno y destinar ese dinero a salud, educación, apoyo al campo, reactivación de la economía y generación de empleos. Si tiene los elementos suficientes para investigar y enjuiciar a sus funcionarios ¿por qué no los presenta a las autoridades correspondientes?”, cuestionó.

Zambrano exige que se transparenten las finanzas de la Secretaría que hoy deja Sandoval Ballesteros. “No permitiremos que funcionarios corruptos sigan desfalcando al erario con la venia del presidente López Obrador. Ahora que sabe que no tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, busca reorganizar las piezas de su gabinete para continuar en la opacidad con la que opera su gobierno”, indicó en un comunicado de prensa.

Por su parte, el PAN en el senado de la República criticó que contrario a realizar su tarea de combatir la corrupción, la ahora exfuncionaria solapó casos que aún siguen impunes.

“Sin más pena que gloria se va Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública (SFP)”, dijo la senadora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Casos como los de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara o la entrega de contratos millonarios a familiares y amigos de funcionarios federales han quedado sin castigo alguno, sin ninguna sanción”, señaló.

Gálvez Ruiz recordó que a pesar de que la transparencia fue una de las principales promesas de este gobierno, existe total opacidad en la actual administración, pues cerca del 80 por ciento de los contratos que se han asignado, han sido por invitación restringida o asignación directa.

“No, señor presidente, Irma Eréndira no cumplió cabalmente. No señora Irma Eréndira, no se vaya contenta, será recordada como la secretaria que exculpó a Manuel Bartlett de posibles fraudes”, aseveró Gálvez en una conferencia de prensa.

A su vez, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda aseguró que Sandoval “bateo” las denuncias contra los funcionarios del gobierno y como ejemplo citó el caso del “intocable Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la negligencia de Hugo López Gatell, subsecretario de Salud”.

“En términos beisbolísticos, Irma Sandoval jugó en la SFP bateando las denuncias contra los funcionarios del gobierno de México, como el intocable Manuel Bartlett o la negligencia de Hugo López-Gatell. Pero, de tanto strike en el combate a la corrupción, acabó ponchada”, escribió en sus redes sociales el líder de MC.