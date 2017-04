Instituto del Deporte se burla de jóvenes voleibolistas

** No hay presupuesto, no es evento de la Conade, algunos de los argumentos para negar apoyo para traslado a XII Torneo de Voleibol; “es lo mínimo que podrían hacer ya que no hacen nada por el deporte, dejaron varados a 45 jóvenes”.

27 de abril, 12:37 pm

“¿Dónde está entonces el apoyo al deporte que promueve el gobernador si el titular del instituto que lo representa aplica a discreción los recursos?”

Chihuahua, Chih.- El titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física, Juan Pedro Santa Rosa González, condicionó la atención a 45 jóvenes voleibolistas por, entre varios argumentos, el encuentro en el que querían participar, no es organizado por por la Conade.

“La respuesta de antemano, desde semanas antes, era que no, pero primero les dieron falsas esperanzas a los jóvenes. Luego, en una indiscreción del director, él admitió que era porque el evento, el XII Torneo Nacional de Voleibol, no era organizado por la Conade, sin importar que se trata de una competencia de primer nivel”. Así lo narró el encargado de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista en Chihuahua, Marco Antonio Martínez Soto.

Los jóvenes cumplieron uno por uno los requisitos que les pidieron, y uno a uno los encargados del instituto se encargaron de echarlos por tierra con nuevos argumentos cada vez: Que el que pedían era un presupuesto muy alto – elaborado por la oficina del Deporte -, que no hicieron la solicitud con dos meses de anticipación, cuando que la propia dependencia les dijo que los trámites se hacían un mes antes de la fecha. Les echaron en cara, como si se tratara de un delito, que no están «asociados», o sea, que no pertenecen a ninguna asociación burocrática, y que no era un evento de Conade.

Y por último, que no había dinero.

“¿Pero para qué les dijeron que sí los iban a atender si desde el principio su intención fue decir no?, cuestionó Martínez Soto y criticó que se aplicaran criterios de selección para apoyar al deporte o los deportistas en el estado, “cuando no debería ser así, el mismo Torneo Nacional que organiza Antorcha precisamente es para llegar al corazón de las colonias más pobres, a los trabajadores de la maquila, a todos aquellos que les gusta esta disciplina y la practican como amateurs, lo único que pide Antorcha es que sean los mejores, y año con año aumenta la calidad de los jugadores”.

Estos 45 jóvenes, entre jugadores y entrenadores, se quedaron literalmente varados, producto de su trabajo y actividades. Eloos reunieron dinero para gastos de hospedaje y alimentación pero no alcanzaban para el traslado; como muchos atletas en México, incluso seleccionados olímpicos, para poder desarrollarse deben conseguir todo por propia mano, no obstante estar obligados los estados y el gobierno federal a apoyar al deporte. "Pero por otra parte, y como sería de esperar, ante la despótica actitud de los directivos del deporte en el estado, no vemos infraestructura, no vemos competencias de nivel, no vemos competencias en las barriadas auspiciadas por el gobierno”, señaló, molesto, Martínez Soto.

“Por nuestra parte decimos que Antorcha seguirá promoviendo el deporte, así como lo hacemos con este torneo -terminó Marco Antonio Martínez-, pues otra vez queda demostrado que así como los servicios públicos, la cultura, también el deporte es condicionado para los pobres de México”.

