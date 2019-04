Insisten con sus demandas ante la Presidencia Municipal, antorchistas de Bocoyna

Bocoyna, Chihuahua.- Un programa de materiales subsidiados para el mejoramiento de la vivienda, redes y ampliaciones de agua potable y drenaje, apoyos a la producción agrícola, obras de infraestructura educativa, tinacos para almacenar agua, son algunas de las demandas en las que los grupos de campesinos y colonos están insistiendo ante la autoridad municipal.

La dotación de 200 tinacos para los antorchistas, que se aprobó recientemente por el alcalde Héctor Rochín González, “es un punto de partida y lo aceptamos de buena gana, pero debemos señalar que no es suficiente, ya que nuestra petición original en el pliego petitorio, son 800, así que seguiremos insistiendo en que se nos atienda”, dijo al respecto Juan Santiago Tolentino, dirigente regional del Movimiento Antorchista.

Los tinacos, que tienen una capacidad de 1,700 litros, se habrán de entregar a partir del 15 de abril. “Los vamos a tomar, pero no nos vamos a olvidar, en este caso, que las familias que los están solicitando no son 200, sino 800”, señaló Juan Santiago, quien especificó que se trata del único punto en el que se ha obtenido una respuesta concreta al edil de Bocoyna, “y hay que tomar en cuenta que de todas maneras no van a ser regalados, sino que va a haber una aportación en efectivo para la Presidencia Municipal por cada pieza que se entregue, es decir, que son tinacos subsidiados”.

Asimismo, en cuanto al resto de los planteamientos que se consignan en el pliego petitorio, el líder campesino advirtió que “de ninguna manera” se van a olvidar, porque se trata de que en las asambleas de cada grupo, la gente ya priorizó, “es decir, que nuestros compañeros ya renunciaron a solicitar todas las obras y los servicios que necesita la comunidad, y sólo están enumerando sus carencias más urgentes, en vista de que los municipios han sufrido de graves recortes”.

De todas maneras, dijo, algo que nadie debe olvidar es que a lo largo de todos estos años en que Antorcha Campesina ha realizado trabajo entre la gente humilde en Bocoyna, la organización no se ha quedado con la mano extendida para sólo pedir. “Y nuestros compañeros campesinos y trabajadores, las amas de casa, los colonos, tampoco han sido educados en esas costumbres, sino que hemos sido promotores incansables de programas de apoyo para el campo, de programas de vivienda, de mejoramiento de vivienda, de fertilizantes, de introducción de diversos servicios públicos, y un largo etcétera, de los cuales las autoridades municipales no han tenido que poner un quinto, porque las hemos tramitado a nivel federal y a nivel estatal”.

“Eso lo deben tener mucho en cuenta los municipios, y deben tratar de retribuir esta actitud de la organización y ellos también esforzarse a superar lo que han podido lograr unos simples grupos de ciudadanos sin más poder que su organización y sus ganas de hacer las cosas”, finalizó.

