Iniciarán proceso de juicio político contra Omar Fayad

10 de abril, 19:05 pm

Pachuca de Soto, Hidalgo.- El Congreso del estado iniciará a partir de los próximos días la revisión de la Constitución local para arrancar un proceso de juicio político contra el gobernador Omar Fayad, por violentar la libre manifestación, la cual está garantizada en la Constitución Mexicana.

Una comisión de diputados federales antorchistas encabezados por Brasil Acosta Peña, Lenin Campos y Eleusis Campos Córdova acudieron al Congreso local para denunciar la actitud del gobernador priísta, quien se ha negado a atender las demandas de miles de familias hidalguenses.

Además, esta mañana, estaba programada una marcha de 40 mil ciudadanos, para exigir al gobierno estatal solución a las principales necesidades, sin embargo desde la madrugada, policías estatales retuvieron carcasa de 500 unidades del transporte que se dirigían a la capital del estado, los manifestantes decidieron marchar sobre las carreteras que comunican las regiones con la capital.

Los diputados antorchistas fueron recibidos por los legisladores locales Luis Vega Calderón y Dulce María Corina Villegas, quienes mostraron disposición, y a nombre del presidente del Congreso, Ricardo Baptista aseguraron iniciar el proceso de revisión de las leyes, y en su caso iniciar el proceso de juicio político.

«Nuestra solicitud de juicio político contra el gobernador Omar Fayad está justificado, que nuestra petición se analice, y si no existe la figura de juicio político, solicitamos se revise la modificación a la ley local», destacó Acosta Peña.

Añadió que hubo respuesta por parte de la legislatura local, que a pesar de no ser día de sesión, acudieron hasta el recinto, mismos que expusieron que el Congreso aprobó un presupuesto de 46 mil millones de pesos, 3 mil millones más que el año pasado, por lo que la falta de recursos no debe ser una justificación por parte del gobernador para no atender las demandas de las familias pobres.

De la misma forma, en la Cámara de Diputados federal, analizan plantear subir un Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador hidalguense a que atienda las demandas de miles de familias agremiadas al Movimiento Antorchista.

Consideró que falta voluntad política por parte del gobernador Fayad Meneses para resolver las necesidades «no pedimos para nosotros, solicitamos se cumpla lo que demanda la gente, que no tienen agua, no tiene luz, no tienen drenaje, piden escuelas, clínicas, es para los más pobres», destacó.

Finalmente, Acosta Peña dijo que han solicitado también la intervención de la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruíz Massieu, sin ninguna respuesta favorable.

