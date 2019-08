Inician hoy conciertos gratuitos de la Ofech en Palacio de Gobierno

**Alternará la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua con el trío musical “Tr3mens”, interpretando reconocidos temas de rock, pop, jazz, clásico y música mexicana.

La Crónica de Chihuahua

9 de agosto, 14:24 pm

**Viernes 9 de agosto en punto de las 19:00 horas.

Chihuahua, Chih.- Este viernes 9 de agosto la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (Ofech) regresa al patio central de Palacio de Gobierno para presentar el repertorio de su Temporada Verano 2019, en esta ocasión, ofreciendo una mezcla de jazz, rock, pop y música clásica y mexicana junto al grupo “Tr3mens”.

A tan solo dos años de su creación, la agrupación invitada para este concierto se encuentra posicionada en todo el continente de América, al haber realizado más de 200 shows. Está integrada por los chihuahuenses Esau Morales, en el bajo eléctrico, y Gera Tavares en la guitarra eléctrica, así como el músico de origen cubano Crisitian Blanco en el violín eléctrico.

La propuesta musical de los talentosos artistas, busca englobar, en un solo estilo, el jazz, lounge, latin y electrohouse, al interpretar temas internacionalmente conocidos.

Durante el concierto, y como un homenaje al compositor Henry Mancini, “Tr3mens” interpretará junto a la Ofech, temas de películas como “El Fantasma de la Ópera”, “El Rey León”, “La Bella y la Bestia” y “Piratas del Caribe”.

El programa incluye además fusiones de rock y pop como “I Love Rock and Roll”, “We Will Rock You” y “Somebody to Love” del afamado grupo Queen; así como otras melodías del gusto popular como “Don’t Stop Believing”, “Clocks” y “What a Wonderful World”.

Durante la segunda parte del concierto interpretarán temas de música mexicana como “Querida”, “Amor Eterno”, “Danzón Nereidas” y “Danzón No. 2”; incluyendo también la música clásica con “Czardas”, un aria de Bach y la Suite No. 1 de Violonchelo, de Johann Sebastian Bach.

El concierto estará bajo la batuta del maestro Alejandro Rico, director asistente de la Ofech.

Al igual que todas las presentaciones de la Temporada de Verano de la Ofech en de Palacio de Gobierno, el concierto dará inicio a las 19:00 horas y es de entrada libre. La programación continúa el 16 de agosto, con “Danzón en Palacio”; 23 de agosto con, “La Pastoral de Beethoven”; y finaliza el 29 de agosto con “Noche bohemia en Palacio”.

Para mayores informes comunicarse al (614) 4144438, o a través de las redes sociales identificadas como @ofechoficial.

