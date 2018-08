Inicia entrega de materiales de vivienda en la Laguna de Durango

**Esta semana inició la entrega de paquetes de vivienda en el municipio de General Simón Bolívar, y posteriormente se hará lo mismo en Tlahualilo, Mapimí y Lerdo.

La Crónica de Chihuahua

3 de agosto, 11:23 am

Comarca Lagunera de Durango.- Heliodoro Ciriano Soto, representante del Movimiento Antorchista en el municipio de General Simón Bolívar, dio a conocer que esta semana inició la entrega de paquetes de vivienda en el municipio y posteriormente se hará lo mismo en Tlahualilo, Mapimí y Lerdo.

Dijo que este logro es gracias al trabajo de gestoría de la dirigencia nacional del Movimiento Antorchista a través de sus diputados federales, quienes año con año, dijo, bajan recursos para la entidad, no solo en este rubro, si no en muchos otros, como vivienda, educación, apoyos para el campo y obra pública en general, “y eso que no son diputados de Durango, son de Puebla y del estado de México, pero son antorchistas”.

Al ser cuestionado sobre el alcance dijo que el apoyo consiste en la entrega de todo el material necesario para la construcción de un cuarto adicional, desde bloks, varilla, alambrón, puertas, ventana, cemento, mortero, etc., por lo que el beneficiario le toca aportar la mano de obra.

“Estos apoyos son enfocados a la población más vulnerable, pues a estas alturas, seguimos teniendo gente que vive en la miseria, por eso nuestra organización ha buscado mecanismos o vías para atender a esta población”, expresó.

Dijo que la entrega inició en los poblados San José de Zaragoza, San José de Reyes, Ignacio Zaragoza y la cabecera municipal, para continuar con otros poblados y municipios.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---