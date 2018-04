Ingresa al Cereso ex secretario particular de Duarte, extraditado de EEUU

**El ex funcionario fue deportado este martes por parte del gobierno de los Estados Unidos, y entregado a las autoridades de la Fiscalia General del Estado (FGE).

24 de abril, 19:23 pm

Chihuahua, Chih.- El ex secretario partícular del ex gobernador César Duarte, de nombre Jesús Manuel Luna Hernández, ingresó hace aproximadamente una hora al Cereso No. 1 de Aquiles Serdán, donde fue puesto a disposición de un juez de Control.

En breve, la Fiscalía emitirá una ficha sobre su detención por presuntos actos de corrupción en la pasada administración.

