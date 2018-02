Informó Corral de avances en seguridad y desarrollo económico

**En Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional destacó que al tercer trimestre del 2017, se logró una inversión extranjera directa de 1,468 millones de dólares, lo que coloca a Chihuahua en tercer lugar nacional de ese rubro.

La Crónica de Chihuahua

2 de febrero, 09:16 am

Chihuahua, Chih.- Cobijado por representantes de su partido, como José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, Ricardo Anaya y Diego Fernández de Cevallos, el gobernador de Chihuahua Javier Corral, rindió su primer informe de gobierno.

Comenzó mandando un mensaje a Enrique Peña Nieto a través del secretario de Salud, José Narro Robles, para exigir justicia para que se realice con eficacia y apego a derecho la solicitud de detención con fines de extradición del exgobernador César Duarte y nuestra demanda de restitución inmediata de los recursos que pertenecen al Pueblo de Chihuahua.

“Nosotros no deseábamos, Doctor Narro, este conflicto, no lo iniciamos ni lo queremos, pero no nos dejaron otra salida, y en los chihuahuenses, el único planteamiento que no aceptaremos jamás, es el de someternos al centralismo político y fiscal del país” dijo.

Corral destacó en el tema de Desarrollo Humano y Social que a partir del ahorro generado en el proceso de licitación, este año se aumentó en un 47 por ciento los apoyos a través del Programa de Desarrollo Comunitario, que incluyen desarrollo de gallineros familiares, granjas porcinas, huertos hortícolas, estanques piscícolas y 1 invernadero hortícola.

En Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional destacó que al tercer trimestre del 2017 se logró una inversión extranjera directa de 1,468 millones de dólares colocándonos en el tercer lugar nacional, superados solamente por el Estado y Ciudad de México.

Mientras que en Desarrollo Urbano y Medio ambiente dijo que han invertido 1 mil 574 millones 976 mil pesos en la construcción, ampliación, modernización y conservación de carreteras, caminos y puentes en todo el territorio estatal.

Por otra parte en el tema de Justicia y Seguridad destacó, orgullos, que la Comisión Estatal de Seguridad, se han logrado resultados sobresalientes, como la detención de 26 líderes criminales, de los cuales son 14 de los 15 objetivos planteados en la Mesa de Inteligencia para la estrategia federal de atención a los 50 municipios de mayor impacto.

“Debo decir que en lo que va de este gobierno se aumentó en un 642 por ciento el promedio mensual de aseguramiento de armas, con respecto al primer año de gobierno de la administración anterior. Pero además, se ha logrado mayor eficiencia en el número de aseguramientos de armas largas o de alto poder, lo que se traduce en 1135 armas de fuego menos en las calles, de las cuales el 40% son armas de alto poder” dijo.

Asegurando que se ha logrado recuperar 3243 con reporte de robo muchos de ellos, con reporte originado en Estados Unidos y en otros Estados.

Además destacó la adquisición de medicamentos de manera transparente y clara, haciendo posible la dispersión de los riesgos de la falta de insumos, se produjeron, dijo, ahorros de 233 millones de pesos en medicamentos y 54 millones en prótesis y otros insumos médicos, subrayando que en apoyo a las etnias originarias, haciéndoles justicia, se ejecutó la sentencia a favor de la comunidad Bosques de San Elías Repechique.

