Inconformidades, reclamos. ¿Qué se vio este 1 de Mayo en Chihuahua?

**Aquí se consignan algunas de esas manifestaciones del sentir de la gente que, a pesar de todo, se colaron entre tanto agachismo y entreguismo:

1ro de mayo, 14:15 pm

Por Froilán Meza Rivera

Chihuahua, Chih.- El control y la falta de independencia son evidentes, desde el mero hecho de que el desfile y sus contingentes pasaron, como pasan cada año, por enfrente del «presidium» donde están el gobernador y su gabinete, así como diversas autoridades municipales, federales y militares. Cada grupo, cada contingente saluda hacia el el templete oficial, donde también está -infaltable, claro que sí- el máximo líder «obrero» en el estado, Jorge Doroteo Zapata, mandamás de la CTM.

No se habla del control que existe al interior de cada sindicato, ni de las prebendas que reciben los secretarios generales, ni del destino de las cuotas, ni de los acuerdos de los que no se menciona una palabra pero que existen para poder presumir que en el estado de Chihuahua no existen las huelgas.

Lo cierto es que, a pesar de la pleitesía que reciben los del «presidium», que deberían ser impensables y hasta ridículas en una jornada de lucha y de reivindicación de los intereses de los trabajadores, las inconformidades se manifiestan aquí cada Primero de Mayo, como una salida de la válvula de presión para que no estalle la caldera.

Ex braceros intentaron bloquear el paso al gobernador Corral en desfile

El representante de los ex braceros de Chihuahua Fidel Chávez, se le puso enfrente al gobernador durante el desfile del Día del Trabajo, para exigirle el pago por su trabajo en Estados Unidos durante su juventud. Los ex braceros interceptaron al mandatario estatal entre las calles Aldama y Ocampo, pero el equipo de seguridad solicitaron que permitiera el paso del contingente, pero ante su oposición tuvo que ser retirado

Adultos mayores le exigen apoyos a Javier Corral

Personas de la tercera edad se manifestaron entre la Calle Aldama y la Independencia solicitando apoyo para este sector vulnerable. Un grupo de unos 20 manifestantes pidió que se les quiten privilegios a los líderes sindicales y se beneficie más a las personas de la tercera edad, puesto que tienen más necesidades.

Contra Corral y Cuarón, profesores de las dos secciones magisteriales

“Queremos evaluación a Corral y Cuarón” y “Que se vaya Cuarón” eran las consignas de los contingentes de los maestros de las secciones Octava y Cuarenta y Dos. Esto tras los desazones que el secretario de educación Pablo Cuarón, ha tenido con el gremio magisterial.

Incluso la dirigente de la sección octava Rosa María Hernández y la diputada del PANAL María Antonieta le dieron al gobernador a firmar un pliego petitorio.

Trabajadores de Bachilleres le advierten a Ortuño que siguen en pie de lucha

El contingente de trabajadores del Colegio de Bachilleres se manifestó en el desfile de este Primero de Mayo, contra la directora general Teresa Ortuño Gurza, asegurándole que siguen en pie de lucha.

Hay que recordar que este año se dieron diversos paros de labores por parte de los trabajadores del COBACH, por inconformidades laborales porque no les dieron aumento de sueldo ni bonos. Ante esto, Ortuño había afirmado que los trabajadores habían actuado por miedo al sindicato.

Trabajadores de salud estatal se pronuncian por su dirigente sindical

Pablo Serna Molina, secretario general del sindicato de trabajadores de salud de gobierno del estado, fue apoyado por los contingentes de trabajadores de salud en el desfile del 1 de mayo.

Esto después de que en febrero del 2016 hubiera sido denunciado, por trabajadores de salud, de ser una imposición permaneciendo al frente del sindicato.

