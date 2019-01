Inaugura Antorcha red eléctrica en el norte de la ciudad de Puebla

¿Qué tan profundo puede calar una campaña de manipulación colectiva?

**De repente, en los noticieros de Televisa, de Televisión Azteca, de Grupo Imagen, dejaron de atacar al “Peje”. Ya no era el “peligro para México”, ya no lo trataron con desprecio, como siempre... Ya no se publicaban aquellas fotos en las que el señor aparecía con un espantoso gesto feroz y con el índice apuntando hacia sus enemigos.