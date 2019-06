Inadmisible, la propuesta de que se levante el plantón sin ningún compromiso del Gobierno

**A nombre del Gobierno del Estado, el director de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos, propuso a los antorchistas que, sin ningún compromiso previo de las autoridades, suspendan ahora el plantón de la Plaza Hidalgo, y que a cambio,“se harán mesas de trabajo para solucionar las peticiones”.

9 de junio, 06:57 am

Chihuahua, Chih.- De nueva cuenta, funcionarios de la administración de Javier Corral insistieron ante el Movimiento Antorchista del estado, en que se deben levantar del plantón, ahora mismo y confiando a ciegas en que, ahora sí, se van a solucionar las peticiones de obras y servicios.

“Hoy, nos convocaron a una negociación, y fuimos una representación de nuestro Comité Estatal para escuchar lo que tuvieran que plantearnos, y no podemos decir que salimos decepcionados, porque ya nos acostumbraron a este tipo de maniobras y de falsas negociaciones, pero sí estamos indignados ante la falta de sensibilidad que siguen mostrando”, expresó Pilar Muñoz Márquez.

A nombre del Gobierno del Estado, el director de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos, propuso a los antorchistas que confíen a ciegas –oootra vez- en que, si suspenden ahora el plantón de la Plaza Hidalgo, “se harán mesas de trabajo para solucionar las peticiones”.

“Mesas de trabajo”, nos propusieron, pero sin ningún compromiso previo al que pudiéramos identificar como una muestra de que en efecto sí quieren dar soluciones. “Sólo nos piden un acto de fe, como lanzarnos al precipicio sin paracaídas, y eso no es admisible, porque así han pretendido engañarnos durante dos años y medio”.

Y ahora, si en dos años el Gobierno del Estado no han hecho nada, menos levantando el plnatón, “y nos condicionan: si levantamos el plantón ahorita; si no, no hay nada”. Esa fue la tónica, el “tómenlo o déjenlo, y si quieren”.

Y ante la gente en el plantón, Pilar Muñoz describió la forma despectiva que usó Joel Gallegos “para referirse a ustedes, a la gente del pueblo, dijo que para qué teníamos que informarles a ustedes, que tomáramos el acuerdo allá, con ellos, porque ustedes se pueden conformar con cualquier cosa”.

Pero ya decidimos que al pueblo no se le puede tratar como limosneros, porque no lo somos, tenemos dignidad, y tenemos todo el derecho de exigir que se nos trate como a verdaderos ciudadanos de este país, y que nos sean devueltos los impuestos que pagamos día con día, con cada producto que compramos, con cada predial, con cada nómina, con las placas, con la revalidación vehicular, etcétera, que nos sean devueltos en forma de obras públicas y de servicios sociales, que son una obligación del gobierno que nos sean otorgados.

“El día en que vengan a darnos soluciones que se puedan autentificar como soluciones reales, con bases, con documentos, con la firma del gobernador, ese mismo día nos levantamos del plantón en menos de media hora. Mientras tanto, seguiremos haciendo uso de los derechos que nos otorga la Constitución en materia de petición, de manifestación y de los derechos a la educación, al agua, a la vivienda, a un entorno digno para el desarrollo de nuestras familias”, concluyó.

