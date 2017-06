INVI a punto de desalojar a humildes familias de La Baticueva

**En la Ciudad de México, antorchistas se plantan en las oficinas del INVI, que envió maquinaria pesada al lugar, para arrasar con su asentamiento.

La Crónica de Chihuahua

12 de junio, 22:30 pm

Ciudad de México.- El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) envía maquinaria pesada al predio La Baticueva, ubicado en la delegación Iztacalco y pega oficio en las afueras del mismo donde se informa a los vecinos que serán desalojados si no desocupan sus viviendas porque ya está programada la demolición de las mismas.

Cabe mencionar que desde el jueves 8 de junio, un grupo de porros del grupo perredista “Nuevo Bloque Urbano”, ingresó al predio y con violencia ha estado amedrentando a sus habitantes, además demolió con picos una de las viviendas; del hecho resultó herida por mordedura de uno de los perros que llevaban los invasores, la pequeña Frida de dos años de edad, quien tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Antorchistas de las distintas delegaciones en solidaridad con los habitantes de La Baticueva, realizan en estos momentos una manifestación en el INVI e instalan un plantón por la injusticia que este organismo está cometiendo con sus habitantes

a quienes se les exigen 150 mil pesos para ganarse el derecho de ser partícipes de un proyecto de vivienda que supuestamente se pretende construir en el terreno, ocupado ahorita por las humildes viviendas.

Jessica Contreras, afectada del predio La Baticueva manifestó que todas las familias de este predio no pueden cubrir esa cantidad tan elevada que les exigen y no tienen a donde ir, por lo que piden ayuda de las autoridades para no ser desalojados.

A pesar de que los vecinos del predio, han estado solicitando apoyo de las autoridades, tanto de Seguridad Pública, Gobernación Federal y en las oficinas del propio jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, todos éstos han hecho caso omiso a las súplicas de los vecinos.

Por su parte, la dirigente estatal del Movimiento Antorchista de la Ciudad de México, Gloria Brito Nájera, exige a las autoridades locales y federales poner un alto a la injusticia que se pretende cometer con los habitantes de La Baticueva, quienes son familias de muy escasos recursos económicos, que llevan décadas viviendo en este predio y necesitan una alternativa de vivienda, manifestó que Antorcha va a defenderlos porque lo que está haciendo el INVI es un atropello.

