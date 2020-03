IFT extiende 30 años la concesión de Totalplay a Ricardo Salinas Pliego

**Un día antes, el empresario favorito de la 4T defendió la política sanitaria del presidente López Obrador en una reunión con sus directivos, en la que puso en duda la letalidad del coronavirus y festejó que el señor se pasee besando a abrazando gente.

26 de marzo, 10:16 am

** "Totalplay continuará invirtiendo en México, para generar mayor valor económico, social y ambiental y promover bienestar y progreso en las comunidades donde tiene presencia”: Grupo Salinas.

Ciudad de México.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó a Totalplay, de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, la prórroga de su concesión por un periodo de 30 años más, vigente a partir del 17 de octubre de 2025, informó el periódico Milenio.

La ampliación de su concesión le permitirá a Totalplay continuar con la prestación de servicios triple play (televisión por paga, telefonía e internet) para el mercado residencial.

Totalplay continuará invirtiendo en México, para generar mayor valor económico, social y ambiental y promover bienestar y progreso en las comunidades donde tiene presencia, anunció la empresa de Grupo Salinas a través de un comunicado.

Actualmente la compañía, a través de su negocio empresarial, también presta sus servicios a instituciones de gobierno, así como al sector corporativo en México.

Un día antes, el empresario defendió la política sanitaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en una amplia reunión con sus directivos, donde duda de la letalidad del coronavirus, además de afirmar que si no nos mata el virus lo hara el hambre, y si paralizamos la economía aumentará la delincuencia, la rapiña y el caos.

“Estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, nos metieron miedo a morir por el virus, pero no es igual a muerte. Como vamos no moriremos por #coronavirus , si de hambre. No debemos paralizar la actividad económica o se desatará la delincuencia, rapiña y caos”: Salinas Pliego

