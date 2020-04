Huapalcalco, la zona arqueológica más antigua de nuestros dioses ocultos

**Es considerado el sitio más antiguo ocupado por humanos, pues se han encontrado pinturas rupestres de aproximadamente 13 mil años de antigüedad. Fue sede del segundo imperio tolteca, antes de que migraran a Tulla.

Fuente: MXCity

Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- La zona arqueológica de Huapalcalco es considerada el sitio sagrado más antiguo ocupado por humanos, pues se han encontrado pinturas rupestres de aproximadamente 13 mil años de antigüedad.

Huapalcalco se deriva del náhuatl huapalli o huapalitl, tabla o viga pequeña; calli, casa y la preposición locativa: “lugar de la casa de madera”. Toda la región de Huapalcalco es considerada como de las más importantes en la población prehispánica ya que aquí se asentaron los primeros toltecas. Esta zona se encuentra en la ladera oeste del Cerro del Tecolote y cuenta con dos conjuntos arquitectónicos. Además de admirar las pirámides y otros hallazgos arqueológicos, la zona cuenta con numerosas pinturas rupestres.

Se dice que ahí Quetzalcoátl se iba a su casa de retiro, para estar en silencio. Es considerado el sitio más antiguo ocupado por humanos, pues se han encontrado pinturas rupestres de aproximadamente 13 mil años de antigüedad. Fue sede del segundo imperio tolteca, antes de que migraran a Tulla. Ahí destaca la pirámide de tres cuerpos con características teotihuacanas, su base mide 12 metros y su altura es de 8 metros.

Hay un altar donde se piensa que fue usado para depósito de ofrendas, el conjunto de pinturas rupestres que presentan una antigüedad considerable como ya se mencionó, hace que este lugar sea señalado como uno de las primeras zonas en ser pobladas del continente americano.

Este sitio presenta cinco ocupaciones diferentes, la primera y mas antigua corresponde a la Prehistórica con la presencia de puntas de proyectil del tipo Meserve y un hacha de mano que se fechan hacia el 7000 a.C. así como las pinturas rupestres ubicadas en los acantilados del cerro la Mesa y el Tecolote.

La segunda ocupación es un caserío del Preclásico tardío y la tercera ocupación es un asentamiento que está representado por la estructura VI, la cual por su estilo arquitectónico presenta una influencia teotihuacana. La tercera ocupación es la más representativa del sitio, ya que marca el apogeo de Huapalcalco, el cual se dio en el Epiclásico, en este periodo es muy clara la importancia del sitio por la explotación del yacimiento de obsidiana del Pizarrín y por ser un centro regional que fungía como un sitio de paso entre la Cuenca de México y la Huasteca (sierra).

La cuarta ocupación corresponde a una pequeña población que se establece en el lugar durante el Postclásico tardío, caracterizada por los materiales cerámicos de la fase Azteca III y IV de la Cuenca de México. Por otro lado, en el sitio se han encontrado importantes hallazgos como dos yugos de origen Totonaca y una escultura del Dios Viejo del Fuego. Ubicación cronológica principal: la Prehistórica fue del Cenolítico Inferior 10000 a 7000 a. C. el Clásico temprano del 100 a. C al 350 d. C. y el auge del sitio fue en el Epiclásico del 700 a 900 d. C.

Dentro de la cueva denominada el Tecolote, se encontró una punta Clovis; es extraño que este artefacto se haya encontrado ahí, pues es característico de la cultura que lleva su nombre, la cual se asentó en Nuevo México.

Así también se encontraron pinturas rupestres dentro del cerro Huiztle y cerro La Mesa, las cuales son muy parecidas a las que se han ubicado en otras partes de mundo, por ejemplo en África, las pinturas son muy similares, a pesar de que se encuentran en dos continentes diferentes. La cosmovisión de la gente que habitó esta zona tiene como base el estudio de los astros, a los que veían como entidades que otorgaban cierta información, la cual regia ciclos y movimientos terrestres, los que inciden directamente en el humano. Esta forma de como la cultura tolteca veía al mundo, tiene similitud con la cultura egipcia.

En esta zona actualmente se realizan diversas festividades, así como actividades culturales como el festival de equinoccio de primavera, como es de esperarse, pues es sabido que algunas personas acuden a las distintas zonas arqueológicas de México para «renovarse» y «recargarse de energía».

Zona Arqueológica Huapalco

Cómo llegar:

Desde la Ciudad de México, tomar la carretera hacia Pachuca, Hidalgo, es necesario trasladarse por la Carretera Federal No. 130 con dirección a Tulancingo de Bravo. Dos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Tulancingo se toma la desviación con dirección norte, transcurridos tres kilómetros otra nueva desviación se dirige al poblado de Huapalcalco. Un kilómetro antes de llegar a este último punto, se encuentra el sitio arqueológico. El visitante puede arribar al sitio por medio del transporte público, utilizando el colectivo que dirige de Huapalcalco a Napateco, sin embargo, este deberá caminar a la entrada del sitio.

Cuándo: Lunes a Domingo de 09:00 a 17:00 horas.

Contacto: Centro INAH Hidalgo 01 (771) 7 14 34 31 y 7 14 35 20 dir.hgo@inah.gob.mx

Web: Centro INAH Hidalgo centrohidalgo.inah.gob.mx

