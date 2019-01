Hombre ejecutado en Cuauhtémoc había sido raptado horas antes

Desastre e intolerancia

** ...Fue electo como el presidente de todos los mexicanos pero eso no le da derecho a actuar irresponsablemente, a acusar sin sustento, calumniar, ofender y llamar al linchamiento a los mexicanos que no piensan como él y sus partidarios. Promover el odio y el rencor no es propio de buenos mexicanos y menos de un jefe de estado.