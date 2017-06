Hidalguenses exigen solución a demandas de carácter social

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

5 de junio, 19:17 pm

Al Lic. Omar Fayad Meneses

Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo

Al Lic. Simón Vargas Aguilar

Secretario de Gobierno

A la opinión pública

PRESENTES:

Al antorchismo hidalguense y los que comprendemos el Regional Centro (Estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Morelos) nos preocupa la inactividad del Ejecutivo Estatal, y de varias dependencias a su cargo, en el tratamiento de las demandas encabezadas por nuestra organización, y que representan las necesidades de miles de familias del estado de Hidalgo. La situación que prevalece a nivel nacional no es sencilla. Sin embargo, el trabajo de organización y de gestión que realiza el Movimiento Antorchista en Hidalgo y en todo el país, es con la clara finalidad de contribuir al desarrollo de nuestra nación, de coadyuvar a sacar de la pobreza y de la marginación a miles de mexicanos. En este sentido, nos preocupa que, luego de nueve meses en funciones de la actual administración estatal, no exista ningún avance en los compromisos pendientes del gobierno anterior, y refrendados por el actual, así como en la solución a las demandas de vivienda, educación, infraestructura básica, etc., signadas en el pliego petitorio de 2017.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) es un claro ejemplo de indolencia y de obstáculo para procurar el desarrollo de miles de familias, cuyos magros ingresos se basan en la producción agrícola. Hace meses se ingresó a la dependencia la solicitud para la dotación de semilla y fertilizante. De llevarse a cabo la entrega, propiciaría la reactivación de miles de hectáreas de campo y con ello una derrama económica en diversas regiones del estado. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe una respuesta al planteamiento. Desde la semana pasada, cientos de pequeños productores se han manifestado en la Sedagro, apelando a la sensibilidad de los funcionarios; el resultado, el mismo: nadie ve ni escucha las demandas sociales.

Por la actitud asumida por los funcionarios estatales, nos dan a entender que el desarrollo y progreso de los campesinos hidalguenses es lo que menos le interesa, pues aunque en el discurso la dependencia en cuestión ha manifestado su preocupación por este sector de la población, en los hechos, se niega a atender los planteamientos de los campesinos, a pesar de que todos ellos han cumplido con los requisitos que marcan las reglas de operación.

Quienes encabezan la dependencia estatal deberían ser más sensibles a las demandas de los que menos tienen, privilegiando siempre a este sufriente sector que padece día a día la pobreza y la desigualdad social. Hemos reiterado, por diversos medios a nuestro alcance, las demandas que el Movimiento Antorchista encabeza ante la Sedagro; solicitudes para las que se vuelve impostergable la solución. Demandamos la dotación de semilla y fertilizante para 2 mil campesinos, en lo fundamental de pequeños productores de diferentes municipios de la región Huasteca, Otomí-Tepehua y del Valle del Mezquital, (zonas caracterizadas por la pobreza lacerante que padecen sus habitantes), mismos que han solicitado la entrega de estos apoyos, toda vez que ya dio inicio la temporada de lluvias y, como consecuencia, las labores en el campo. Por tanto, es urgente que se entreguen los insumos, pues la siembra tiene un tiempo determinado en el que deben aplicarse.

Finalmente, toda vez que se nos ha ignorado reiteradamente, los antorchistas hidalguenses hemos decidido, a partir de este miércoles, instalar un plantón pacífico permanente afuera de las oficinas de la Sedagro, hasta lograr la entrega de semilla y fertilizante. Una comisión numerosa de antorchistas acudirá en marcha a Palacio de Gobierno, buscando entrevistarse con el señor gobernador, en razón de que ninguna de sus dependencias se digna a atendernos, entre ellas, la propia Sedagro. Demandamos la intervención del gobernador del estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses, para la pronta solución de las demandas de los pequeños productores agrícolas. Por lo demás, agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad del pueblo hidalguense y de algunas organizaciones sociales que han manifestado su respaldo al trabajo y gestión del Movimiento Antorchista Hidalguense.

Por la solución de las justas demandas del pueblo organizado

Atentamente

Comité Regional del Movimiento Antorchista

