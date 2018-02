Heineken inauguró hoy su nueva planta en Chihuahua

27 de febrero, 15:09 pm

Meoqui, Chihuahua.- El CEO de Heineken México, Dolf van den Brink, Jean Francois van Boxmeer, CEO Heineken NV, Sergio Rodríguez VP de Operaciones, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el gobernador Javier Corral y el alcalde Ismael Pérez, inauguraron la planta cervecera del corporativo en Meoqui, al sur de la ciudad de Chihuahua.

La planta numero siete del corporativo se despliega en 69 hectáreas, tuvo una inversión de 500 millones de dólares y tendrá una capacidad de producción de seis millones de hectolitros al año.

La empresa generará 500 empleos directos y sus productos serán distribuidos en el mercado nacional y Estados Unidos.

El 90 por ciento de los trabajadores son de Meoqui, Delicias y Chihuahua. Esta unidad cervecera cuenta con adelantos tecnológicos que permiten un 30 por ciento de ahorro en el consumo de agua en el proceso de producción de la cerveza, asimismo dispone de un avanzado sistema de celdas solares para generar energía eléctrica para diversas áreas.

Un 12 por ciento de la energía provendrá del sol y el resto del sistema eólico y solar.

Se contará con tratamiento y reuso de aguas residuales.

La empresa informó que eligió a Meoqui por diversos factores, la calidad del agua, disponibilidad y conocimiento de su gente, facilidades y apoyo de las autoridades, seguridad y la infraestructura disponible.

El presidente Dolf van den Brink dijo que le da gusto saber que la inversión de Heineken ya atrae mas empresas, como la empresa que fabricará los envases.

Chihuahua ha sido muy importante para la empresa y se hizo una producción conmemorativa para Chihuahua de «Cruz Blanca».

Dijo que se le apuesta al desarrollo de México, el cual se proyecta como la séptima economía mundial para el 2050.

El gobernador del Estado, Javier Corral dijo que la primera reunión de trabajo fue precisamente con gente de Heineken, por lo que se inauguró como mandatario con esta empresa.

Dijo que es una sorpresa el anuncio de la edición especial de Cruz Blanca porque fue una marca de gran tradición. Fue una de las tres marcas insignia de Chihuahua junto con la llamada Listón Azul y Chihuahua. La entidad tiene mas de 120 años de tradición cervecera.

Señaló que se debe congratular por la llegada de la empresa por los factores de la calidad del agua y disponibilidad y conocimiento de la gente. También destacó que la planta busca llegar a un uso racional den agua usando dos litros para producir uno de cerveza, y que el hecho de generar 500 empleos directos bien pagados, colabora a mil 500 indirectos adicionales.

Heineken es una oportunidad para los chihuahuenses y se detone otros proyectos de producción de cebada, de malta y otros.

Ofreció todo el apoyo necesario para que la empresario logre el éxito proyectado.

Aclaró que los incentivos son transparentes y se ofrece sin discrecionalidad para dar piso parejo a todos.

En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo señaló que hoy las voluntades y esfuerzos confluyen con en único interés de generar empleo para los chihuahuenses.

Dijo que la industria cervecera es emblemática en México, y aunque aquí no se creó, si se perfeccionó. El año pasado se exportó tres mil millones de dólares en cerveza.

Se llega a mas de 100 países con cervezas hechas en México.

Dijo que solo en los 30 mil millones de dólares en industria cervecera y cadena de valor. El reto es mantener esa dinámica y ofrecer la confianza de que en México se cumplen los compromisos.

Al referirse a la negociaciones del TLCAN dijo que no renegociar se corre en riesgo de volver al proteccionismo de diversos grupos económicos. Señaló que este éxito seguirá siendo la distinción de este industria, y que en un caso extremo de no ratificar el Tratado, que no es ese el objetivo, el arancel es cero para la exportación de cerveza.

