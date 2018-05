Hay que saber Matemáticas para actuar sobre la realidad y liberar al pueblo: Aquiles Córdova

**Se inauguró LA VI Espartaqueada Nacional de Matemáticas. Hay que impulsar la ciencia sin olvidarse del pueblo.

La Crónica de Chihuahua

13 de mayo, 09:14 am

Tecomatlán, Puebla.- El Movimiento Antorchista, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) y el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES) inauguraron este sábado 12 de mayo la VI Espartaqueada Nacional de Matemáticas. Al evento asistió Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional Antorchista, quien dijo “Antorcha se ha puesto como meta la creación de un ejército de intelectuales que, desde su trinchera, defiendan los intereses de los pobres del país.

En el marco de el arranque de esta competencia enfatizó que “desde su creación, el antorchismo se ha interesado en formar intelectuales que defiendan el ideal de los oprimidos, y como prueba de ello están los doctores antorchistas especialistas en diferentes disciplinas educativas”.

Ante más de 700 concursantes e invitados que llenaron el auditorio municipal de la Atenas de la Mixteca, Tecomatlán, Puebla, “Clara Córdova”, también recordó que “En México las matemáticas están a un nivel deplorable. Esto no es una rareza o una anormalidad, pues es consecuencia de la misma situación del país, incluso dijo que es porque la economía que está sometida al mercado mundial, en particular al mercado americano. Lo que producimos no lo decidimos producir en beneficio propio, sino en beneficio de intereses extranjeros”.

Córdova Morán señaló que nuestro aparato educativo no exige cuadros de alto nivel ya que no se necesitan porque que la producción en México está subdesarrollada; lo que se produce en el país no necesita de científicos. Dijo además que los problemas de la ciencia son los problemas que plantea la producción. Todos los países trabajan para producir y reproducir la vida material, luego para hacerla menos dura y luego para producir y reproducir la vida espiritual. Para eso, la educación y la producción deben tener el mismo nivel.

A la pregunta de ¿por dónde empezar; por la economía o por la educación?, manifestó que se tiene que empezar por los dos lados al mismo tiempo, simultáneamente, y que es la solución que da la dialéctica. Afirmó que eso es lo que intenta hacer el Movimiento Antorchista, intentar lograr que estos dos componentes se auxilien recíprocamente.

“Antorcha forma doctores de alto nivel para que ayuden al pueblo de México en el terreno material, la organización trabaja diariamente con el pueblo, enseñándole a respetar sus derechos y enseñándole a luchar por mejorar sus condiciones materiales”.

En su discurso también recordó al gran filósofo alemán Carlos Marx que cumplió 200 años de su natalicio. Carlos Marx dijo, que mucho se habla de lo que la práctica le debe a la ciencia, pero poco se habla de lo que la ciencia le debe a la práctica. Es necesario, entonces, comprender ambos ángulos de la cuestión y trabajar a partir de la ciencia y hacer ciencia a partir de la práctica.

Los científicos deben ser humiles y tener presente esto, sentenció, pues “los intelectuales que abandonan al pueblo y se encierran en sus estudios es porque se creen superiores al pueblo mismo, ignorando que lo que saben se lo deben al pueblo no solo porque es éste el que le paga sus estudios, sino porque es la práctica lo que analizan, es la realidad lo que analizan aisladamente”.

Ante el auditorio lleno, Aquiles Córdova concluyó diciendo que las grandes ideas son para ponerse en práctica. Y la organización Antorcha Revolucionaria no pierde de vista este objetivo: impulsar la ciencia pero sin olvidarse del pueblo mexicano, dándole conocimiento para que pueda liberarse.

En este sentido llamó a todos los estudiantes a saber matemáticas no solo para saber y beneficiarse de su sabiduría, sino para actuar sobre la realidad y liberar al pueblo del colonialismo interno y externo.

Las competencias de matemáticas se realizarán durante dos días 12 y 13 de mayo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---