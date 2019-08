Hay nueva presidenta en Senado; Batres estalla contra Monreal

**Con 32 votos a favor y 29 en contra, se eligió a la morenista Mónica Fernández Balboa, quien sustituirá a Martí Batres, tras una guerra entre morenistas.

19 de agosto, 13:38 pm

La bancada de Morena realizó este lunes una votación, de última hora, para elegir al nuevo presidente del Senado de la República.

Con 32 votos a favor y 29 en contra, se eligió a la morenista Mónica Fernández Balboa, quien sustituirá a Martí Batres en presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Tras darse a conocer los resultados, Batres no avaló el veredicto y arremetió, primero a través de una serie de tuits y después en conferencia de prensa, en contra de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

La inconformidad

Martí Batres destacó que, para dicha votación, se convocó «de última hora a miembros del Partido Encuentro Social (PES)» y consideró que se debería dar oportunidad a los miembros del Partido del Trabajo (PT).

Además, acusó al senador Ricardo Monreal Ávila de ensuciar el proceso interno del Grupo Parlamentario de Morena en las últimas semanas y aseguró que el legislador es un factor de división en Morena y que «le hace mucho daño al movimiento».

En Twitter escribió que, durante meses, Monreal lo persiguió y combatió para sacarlo de la Mesa Directiva.

Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva.¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo

Tras los tuits de inconformidad, Balboa llamó a Batres «a ser realistas y justos para reconocer que no fue una elección sucia».

“Que haga lo conducente, pero venimos de una sesión, yo estoy saliendo, él no está aquí ni ha estado en el momento que se dio el cómputo y las votaciones y en ese sentido, fue por unanimidad -¿Usted lo buscará?- Por supuesto, yo lo estimo, lo admiro y reconozco, pero también hay que ser realistas y hay que ser justos, no, no fue una elección sucia...”.

Batres exige renuncia de Monreal a coordinación de Morena

En la conferencia de prensa de este lunes, Martí Batres exigió a Ricardo Monreal su renuncia como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado.

La respuesta de Monreal a Batres

Luego de los señalamientos de Martí Batres en su contra, Ricardo Monreal dijo que «actuará con tolerancia y altura de miras» y llamó a la unidad del Morena.

