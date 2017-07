Muchas irregularidades en construcción de la Ciudad Judicial: Olmos

**Los ex contralores no realizaron la comprobación de gastos que tenían la obligación de hacer, de acuerdo a los convenios firmados con la federación para la entrega de recursos.

La Crónica de Chihuahua

9 de julio, 14:22 pm

Chihuahua, Chih.- La secretaría de la Función Pública Stefany Olmos Loya, aseguró que las irregularidades encontradas hasta el momento en el proyecto de la Ciudad Judicial, se deben en gran medida a la omisión de los ex contralores. Estos funcionarios públicos no realizaron la comprobación de gastos que tenían la obligación de hacer, de acuerdo a lo establecidos en los convenios signados con la federación para la entrega de recursos.

Olmos Loya recordó que, tras auditar de manera parcial la obra de la Ciudad Judicial, se encontraron diversas anomalías como compras a sobreprecios y pagos indebidos, por lo que se encuentran a la espera de que las pasadas autoridades que estuvieron involucradas en este proyecto aclaren estas irregularidades antes de que se presenten las denuncias correspondientes.

Asimismo, la secretaria puntualizó que será necesaria la realización de una segunda auditoría para cuantificar el monto total de los recursos malversados, los cuales provienen en su mayoría de la federación, lo que obligaba al titular de la entonces Secretaría de la Contraloría, ahora SFP, a vigilar el manejo del dinero, sin embargo esto no se hizo, ya que la única comprobación de gastos encontrada fue un oficio simple en el que se plasmó la cantidad gastada.

“Es importante destacas que en el caso de Ciudad Judicial, quien debió haber revisado la comprobación del gasto es la propia Secretaría de la Función Pública, porque, como estaba descrito en el convenio, son recursos federales y tenía que acreditarse en el órgano interno de control la comprobación de gastos, lo que nosotros encontramos como comprobación de gastos era un oficio simple de mis antecesores diciéndonos que se gastó tal cantidad, y eso no es una comprobación de gastos como tal, esto es otro ejemplo de cómo fallaron los órganos de control y cómo no hicieron su trabajo para evitar que no hubiera corrupción en este tipo de obras”.

