Hay 18.9 millones de trabajadores sin estado de cuenta de su afore

**En el primer bimestre del año, 90% de las cuentas asignadas se concentraron en cuatro administradoras.

La Crónica de Chihuahua

27 de marzo, 19:32 pm

Las administradoras de fondos para el retiro (afores) deben entregar por ley al menos tres veces al año y de manera cuatrimestral los estados de cuenta de los trabajadores que ahorran para obtener una pensión.

Sin embargo, existen 18 millones 956,384 trabajadores que no reciben esta información debido a que no saben que tienen esta cuenta de ahorro para el retiro, o bien, no se han interesado por registrarse en una afore.

Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, comentó que a estas cuentas se les denomina “asignadas”, y pertenecen a trabajadores que están cotizando para obtener una pensión al concluir su vida laboral.

“Si el trabajador no sabe que tiene una afore, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se encarga de asignarle una para que administre sus recursos. A ese dinero que va acumulando se le cobra una comisión y también se le da un rendimiento”, dijo en entrevista.

Abundó que la Consar está obligada a que estas cuentas sean asignadas a las afores que den los mejores rendimientos con el fin de proteger los recursos de los trabajadores.

ENRIQUECE A LAS AFORES

En el primer bimestre del año, de las 18.9 millones de cuentas que fueron asignadas, 90% se concentró en cuatro de las 10 afores que hay en el mercado, de acuerdo con información de la Consar.

Se trata de XXI-Banorte, que recibió 9.9 millones de cuentas, Sura 3.1 millones, Banamex 2.8 millones y Profuturo GNP 1.1 millones de cuentas asignadas.

Estas cuentas representan una importante parte de la cartera de clientes de las afores; para XXI-Banorte, las cuentas asignadas representan 55% del total que administran que son 18.1 millones de cuentas.

En tanto para Sura, las cuentas asignadas significan 43% de su cartera total, con lo que administra un total de 3.1 millones de cuentas de trabajadores que no saben que su ahorro del retiro se encuentra en esta afore.

Para Banamex representan 26% de su total, que son 10.7 millones de cuentas; mientras que para Profuturo GNP, las cuentas asignadas representan 29% del total que administra, que son 3.9 millones de cuentas.

AFORES DEBEN BUSCAR A TRABAJADORES

López explicó que a los trabajadores que registran una cuenta asignada no les llega su estado de cuenta porque las afores sólo cuentan con información de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Número de Seguridad Social (NSS), pero no del domicilio de los ahorradores.

“La afore tiene información del nombre, CURP y NSS del trabajador, pero no sabe el domicilio porque esa información sólo la tiene Procesar y no la puede dar a conocer (...) las afores deberían hacer un mayor esfuerzo a través de sus agentes promotores para buscar a los trabajadores y les firmen formalmente la decisión de que prefieren esa afore”.

En su momento, Adolfo Arditti, director de Clientes y Marca de Sura, comentó que las cuentas asignadas son un gran problema en México, porque las afores no tienen forma de contactar a los trabajadores para crearles un contrato formal.

“Podríamos ir a la empresa y pedir que nos dejaran entrar, pero para encontrar a esa persona es complicado (...) hoy no podemos mandar un estado de cuenta porque no sabemos adónde hay que entregarlo”.

El especialista de la Universidad Panamericana refirió que el problema de que los trabajadores no reciban su estado de cuenta radica en que no sabrán cuánto deben ahorrar para tener una buena pensión o saber si les conviene la afore en la que están.

