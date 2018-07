Hallan sin vida al menonita desaparecido David Friessen

Se deslindan Taibo II y Poniatowska de haber malversado fondos para damnificados

**Elena Poniatowska: “Les dije que no quería tener relación con el dinero”. No me involucré en repartición, afirma Paco Ignacio Taibo II. Ambos fueron mencionados por AMLO en el video en el cual presentó el fideicomiso, el 25 de septiembre del 2017.