’Hacker’ de EEUU: «Ataque químico en Siria fue un montaje del Pentágono»

**Un pirata informático declaró que logró acceder a la correspondencia de un coronel de la Inteligencia de EEUU que demuestra que el ataque químico fue un montaje.

La Crónica de Chihuahua

7 de abril, 21:00 pm

En medio de los preparativos de EE.UU. para un ataque contra Siria un ’hacker’ norteamericano afirma haber accedido a los correos de un coronel del Ejército de EE.UU. que indican que el supuesto ataque químico cerca de Damasco fue obra del Pentágono.

EE.UU. planea llevar a cabo una acción militar contra Siria basándose en los alegatos de las fuerzas opositoras a Al Assad, que denunciaron que el Gobierno sirio mató a centenares de personas el pasado 21 de agosto en un ataque con armas químicas cerca de Damasco.

Sin embargo, un pirata informático declaró, a través del portal pastebin.com, que logró acceder a la correspondencia de un coronel de la Inteligencia de EE.UU. que demuestra que el ataque químico fue un montaje organizado por el propio Pentágono.

Se trata de los correos de Anthony Jamie MacDonald, director general de Personal de la oficina de Operaciones y Planes del Jefe Adjunto del Estado Mayor de Inteligencia del Ejército.

En un correo enviado el 22 de agosto, un colega del coronel, Eugene Furst, le felicita por haber realizado una operación «exitosa» y adjunta el enlace al artículo de ’The Washington Post’ sobre el supuesto ataque químico en Siria del 21 de agosto.

Furst también menciona que fue «bien organizado», informa el ’hacker’, agregando: «Mis ojos se negaron a creerlo. Malditos desgraciados, ellos organizaron un ataque químico».

El pirata informático menciona, además, la correspondencia entre la esposa de MacDonald, Jennifer, con una amiga suya que confiesa que «no puede dejar de pensar» en los niños que fallecieron en «ese terrible ataque con gas» en Siria.

«Yo también me asusté. Pero Tony me consoló. Dijo que los niños no resultaron heridos, fue hecho para cámaras. Así que no te preocupes, querida mía», contesta Jennifer.

Estas revelaciones se unen a otros informes sobre el supuesto ataque químico que Washington atribuye a las fuerzas de Bashar al Assad, algo que el Gobierno sirio niega rotundamente. Hay que destacar que incluso las informaciones que vienen de EE.UU. y sus aliados a veces son bastante contradictorias. Así, un informe de los servicios secretos franceses dice que el ataque dejó “al menos” 281 muertes, una cifra que está muy lejos de las “más de 1.400 víctimas mortales” de las que habla EE.UU.

