¿Habías visto a López Obrador enojado? Mira estas dos entrevistas

**El candidato presidencial conversó con el periodista José Cárdenas, de Grupo Fórmula, y con Carmen Aristegui, en su propio noticiero. Con ambos se exaltó y exigió que los medios de comunicación deberían tomar partido a favor de él y no de «la mafia».

27 de mayo, 18:00 pm

(nacion321.com)

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un jueves muy raro de entrevistas.

El aspirante presidencial conversó con el periodista José Cárdenas, de Grupo Fórmula, y con Carmen Aristegui, quien tiene su propio noticiero.

En ambos casos se exaltó y dejó muy en claro que los medios de comunicación deberían tomar partido a favor de las causas sociales y no estar coludidos con la mafia.

CON JOSÉ CÁRDENAS

Con el periodista de Grupo Fórmula tuvo una ríspida conversación.

«¿No te mancha la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo?», le pregunta Cárdenas al líder de Morena que se encontraba en Veracruz.

El líder de Morena levantó la voz y rechazó la alianza con la líder magistral. «Ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto. Hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo. Digan la verdad, Pepe. Y oye, esto es de manera afectuosa, cariñosa».

—Te agradezco, Andrés Manuel, las clases de periodismo. Lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador con todo respeto como dices tú.

—Tómalo como quieras— le respondió López Obrador.

—Ah, no, ya lo tomé y si quieres aquí terminamos la entrevista, no hay nada más qué hablar entre tú y yo.

López Obrador le recomendó a Cárdenas ser objetivo. «Hay que seguir los pasos de los buenos periodistas de México», dijo el aspirante presidencial, aunque sin detallar quiénes son esos buenos periodistas.

—Adiós. Que te vaya muy bien y si no te va bien, también— le respondió Cárdenas con un tono molesto.

CON CARMEN ARISTEGUI

Con la periodista Carmen Aristegui la cosa fue menos dura pero no se salvó de momentos muy incómodos.

López Obrador la corrigió, le dijo que era incrédula y también la mandó a investigar varias cosas.

—Nada más te corrijo, ¿eh? En tu planteamiento a veces los buenos periodistas fallan porque editorializan mucho—, dijo Andrés Manuel a la periodista.

—Bueno, a ver, corrígeme pero contéstame.

Y el líder de Morena no respondió de manera clara a algunos de los cuestionamientos de Aristegui. En ese caso en particular la periodista le cuestionó sobre los videoescándalos de Eva Cadena y René Bejarano.

—Ahora te estoy hablando un poco fuerte, Carmen, porque como no se escucha bien tengo que alzar la voz—, comentó AMLO.

—Se oye perfecto.

—Pero ahora ya lo estoy haciendo suave, despacito, ja, ja, ja, para que no digan que soy autoritario.

—Bueno, se puede ser autoritario de diferentes maneras.

La entrevista con Carmen Aristegui fue de manera inesperada, ya que originalmente la periodista estaba entrevistando a Rocío Nahle, la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, quien fue acusada por Eva Cadena de ser la operadora financiera de Andrés Manuel López Obrador.

Aristegui le preguntó a López Obrador sobre una posible alianza en el Estado de México con el PRD.

—Lo que te reclaman los aludidos es, entre otras cosas, el modito; es decir: ellos quieren que te sientes con ellos y negocies la alianza o la declinación en un contexto diferente—, preguntó Aristegui.

—No, les voy a aumentar el precio. Si yo me siento con ellos, le van a pedir más a Peña. Mejor se los digo despacito, así, con mucho cariño, que no se vayan a enojar. Es suavecito, despacito, poco a poquito, ya se acabó la simulación, no queremos partidos paleros. Carmen, tú eres comunicadora, pero también eres analista política muy buena. ¿Sabes cuántos partidos hay en México?

Por cierto, AMLO llamó «ambicioso vulgar» a Juan Zepeda, a pesar de que lo está invitando a declinar por Delfina.

«Está demostrando que no tiene convicciones, que es un ambicioso vulgar», dijo en entrevista con Aristegui.

Carmen le cuestionó :"Tú dices que las instituciones, pero si el Presidente de la República en turno… supongamos que llegas a Presidente…

—¿Supongamos? Tú lo dudas, ¿verdad?—, le increpó Andrés Manuel.

Finalmente, AMLO describió a Aristegui como «mirona profesional».

«Muchos periodistas, en circunstancias como estas, toman partido. Ellos no se excusan en que son independientes», le dijo el líder de Morena. Y puso el ejemplo de los hermanos Flores Magón en la Revolución Mexicana.

