Grupos de Morena podrían estar orquestando los paros: presidente del Tribunal Universitario de la UNAM

La Crónica de Chihuahua

12 de febrero, 15:01 pm

Julio Astillero

Ciudad de México.- Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una hipótesis: podría haber grupos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) atrás de los paros en varias facultades y escuelas de la máxima casa de estudios.

“Se busca derrocar a Enrique Graue Wiechers. Esa es la realidad. Buscan la Rectoría. Hay que investigar a grupos políticos poderosos. ¿Por qué no echamos la vista sobre Morena? Sabemos que hay un sinnúmero de corrientes dentro de la agrupación, muchos ligados históricamente a la UNAM, personas que estuvieron aspirando a la rectoría o que fueron iniciadores de movimientos”, dijo López Betancourt en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores del programa “Los Periodistas”.

“El partido Morena tiene buena calidad de personajes. Hay personajes respetables y admirables, pero hay quienes no tienen esas características. Es un movimiento político que incluye a muchos”, agregó López Betancourt.

El presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México celebró que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, haya asegurado que hay mano negra detrás de los movimientos estudiantiles.

“Definitivamente sí. Eso no hay que dudarlo. Es increíble que varias escuelas se vayan a paro indefinido. Hay mano negra, no sólo por las acciones violentas. La mano negra es de grupos externos. No es aceptable que alumnos vayan con armas para dañar las instalaciones de Rectoría”, señaló.

“Hay gente profesional que tiene condiciones de poder. Hay que investigar. El presidente debió haber agregado algo: manos fuera de la UNAM. Hubiera sido escuchado por todos. Son grupos organizados. Llegan con herramientas. Ellos van a destruir, no van a ser parte de la manifestación. Ellos saben que hay manifestaciones pacíficas”, dijo.

López Betancourt agregó que López Obrador debe poner orden en los grupos que quieren meter mano en la Universidad Nacional.

