Grave foco de infecciones, el río Santa Catarina

**Hace tres años dejó de funcionar la planta tratadora, y todas las vertientes de aguas negras desembocan en el río del que anteriormente los vecinos utilizaban sus aguas para las labores domésticas, aseo personal y dar de beber a los animales.

20 de abril, 16:00 pm

San Nicolás Tolentino, S.L.P.- Más de once mil habitantes están siendo afectados por la contaminación del río Santa Catarina, debido a que hace tres años dejó de funcionar la planta tratadora de aguas residuales de esa localidad, y todas las vertientes de aguas negras desembocan en el afluente del que anteriormente los vecinos utilizaban sus aguas para las labores domésticas, aseo personal y darles de beber a los animales.

La inactividad de la planta se debe a que el alcalde de este municipio, Pedro Infante Rodríguez, desde el ejercicio de los primeros días de su administración, se negó a pagar el recibo del consumo de la energía eléctrica que utiliza la planta, y asciende a 21, 081 pesos, “hemos acudió en varias ocasiones a visitarlo, le hemos llevado oficios y se niega a resolver, bajo el argumento de que no hay dinero, y que si el agua se va al río no importa, que al cabo el río se limpia cuando llueve y se lleva lleva las aguas negras”, así lo denunció la señora Martha Lilia Ordaz Aguilar, vecina de Santa Catarina.

Otra vecina del lugar, la señora Raquel Gonzales Méndez, manifestó que esta situación ha ido agravándose, siendo los más afectados los niños, “hay muchos residuos contaminantes en el agua del rio, antes estaba limpia y podíamos utilizarla para las labores domésticas, acarreábamos agua para bañarnos, los animales bebían agua del río y regábamos las parcelas; lamentablemente ahora el agua está muy sucia y las enfermedades se han propagado, urge una solución, llevamos tres años sufriendo esta contaminación y las autoridades municipales no atienden el problema, solo dicen que no tienen dinero, y no vienen a ver con el problema; no se acercan a la gente a conocer sus necesidades, por eso, ahora pedimos la intervención del gobierno del estado para encontrar una solución”.

El activista social, del Movimiento Antorchista en este municipio, Taurino Baltazar Hernández, advirtió que su organización, junto con los habitantes de Santa Catarina, elevarán sus demandas a instancias estatales y federales, ya que el vertedero de agua contaminada al río, no solo afecta a los habitantes de esta demarcación, sino también a las comunidades vecinas y los municipios potosinos de la zona huasteca que se encuentran a escasos metros sobre el nivel del mar, “aunque el agua contaminada se vaya cuesta abajo, hasta los grandes ríos en la Huasteca, las aguas negras siguen contaminando a todas las afluentes que se comunican, y es una situación muy grave”.

